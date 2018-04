Luis quiere tener una cita sin cámaras después de la primera cita en ‘MYHYV’

Parece que el buen rollo se estila en ‘La Casa de los Tronistas’ de ‘MYHYV‘. En el programa de hoy hemos podido ver como Albert y Sophie tienen una relación de amistad muy sana e incluso se dan consejos como verdaderos amigos. Es más, Albert le ha dicho a Sophie que, cuando salgan del programa, seguirán siendo amigos.

Los dos tronistas han disfrutado de una cena en compañía y una charla que para Sophie puede ser importante. Albert le ha dicho que hace mejor pareja con Uri y que Javi no le conviene. A Albert no le parece trigo limpio y quiere hacérselo saber a Sophie antes de que tome una decisión poco acertada. No obstante, Sophie le ha confesado que está abierta a conocer a más chicos y que irán al plató.

Por otro lado, Violeta ha tenido su primera cita con Luis Mateucci y parece que ambos se gustan mucho. Es cierto que a Violeta le ha extrañado que Luis haya acudido al programa para pretenderla cuando acaba de terminar una relación con Oriana, pero le gustó tanto su entrada que le dijo que se sentara. Aún así, tiene que seguir conociéndolo.

Pero parece que el argentino quiere ir a más ya que en la primera cita le ha pedido una cita a ciegas. La primera cita le ha sabido a poco y quiere conocer un poco más de Violeta. Eso sí, la tronista no se lo va a poner nada fácil y ha sido rotunda en esto. Le dijo que lo acababa de conocer y que aún no iba a darle una cita a ciegas (aunque le gusta mucho).

También han hablado sobre el resto de pretendiente y Luis le ha confesado a la tronista que no ve a ninguno como rival ya que, según su el vídeo de presentación de Violeta, ninguno de ellos es su tipo de chico. La tronista le ha dado la razón y le ha confesado que, según lo que dice en el vídeo, él es el que más se asemeja a ella, pero que luego cuando se conoce a la persona todo cambia. Y eso le ha pasado en ‘MYHYV‘.

A Nagore no le cae demasiado bien Luis y es por eso por lo que, cuando tiene una oportunidad, lanza un nuevo ataque. En esta ocasión, Nagore le preguntó a Violeta si escuchó las últimas declaraciones de Oriana en las que decía que Luis tenía problemas en la intimidad. Violeta ha declarado que si ha estado dos años con él no cree que tuviese tantos problemas.