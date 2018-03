En el programa de hoy, Albert se ha visto en un auténtico aprieto. Sus pretendientas no paran de discutir e incluso de llorar. Él intenta consolar a todas, pero no puede estar atento a cada una de ellas en todo momento. ¿Qué habrá pasado en ‘MYHYV’?

La prueba conjunta de atletismo en ‘MYHYV’

Albert, como buen atleta que es, ha querido poner a prueba a tres de sus pretendientas, Jenni, Kathy y Bela. El premio de esta prueba era tener una cita con él. ¿Quién lo hizo mejor? Jenni, por supuesto, y es por eso por lo que fue la que se ganó la cita a solas. No obstante, la cosa no fue tan sencilla.

Kathy y Bela empezaron a discutir, por lo que Kathy se fue del polideportivo totalmente indignada. ¿Qué hizo Albert? Ir detrás de ella y estar a solas. El resto de chicas se quejaron y dijeron que, al final, Kathy había conseguido lo que quería, estar a solar con el tronista.

Aún así, Albert tuvo después una cita con Jenni bastante seca y es que parece que la cosa no termina de cuajar. Es por eso por lo que, al final, Jenni se ha levantado de su asiento y se ha despedido del tronista y del programa. Se ha ido para no volver (al menos no de momento).

Albert eligió a Julia antes que a Jennifer en una cita extra de ‘MYHYV’

Pero el verdadero drama ha llegado cuando Albert ha confesado que le propusieron una cita extra y que él dijo que sí. ¿A quién escogió? A Julia. Jennifer ha puesto el santo en el cielo y ha dicho lo siguiente: ‘si tienes más ganas de conocerla a ella, antes que tenerla conmigo, pues cojo y me voy‘. A Jennifer le gusta muchísimo Albert, pero está cansada de soportar al resto de pretendientas.

En el momento en el que iban a poner la cita, Jennifer ha preferido salir del plató para no verla (y para que Albert la siguiera). El tronista, después de ver la cita, ha dicho que quería ir con Jennifer para ver qué le pasaba y cómo estaba. Este hecho, como es obvio, no le ha gustado nada de nada a Julia.

¿Se volverá el trono de Albert tan complicado como el de Violeta? Ya sabemos que ser tronista no es fácil, pero suponemos que ser pretendiente tampoco. Si no quieres perderte todo lo que va a pasar, que va a ser mucho, no te olvides de poner Cuatro de lunes a viernes a las 15:45 horas.