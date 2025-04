Tebas marea a seis equipos con los horarios previos a las semis de Champions con el Atlético como afectado

La Liga ha publicado los horarios de la jornada 34, que se disputarán antes de la vuelta de las semifinales de la Champions League. En ellos, destaca que el organismo que dirige Javier Tebas ha dejado tres partidos pendientes de modificación de los horarios en los que se disputen esas semifinales, en las que puede haber dos representantes españoles, que serían Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, en lugar de colocar a ambos conjuntos –por lo que pueda pasar– el sábado, ha dejado también como posible cambio el encuentro que medirá al Alavés y al Atlético.

La Liga vuelve a marear, de esta forma, a clubes y aficionados de equipos a los que no tendría por qué afectarles lo que pase en Champions, puesto que no participan en ella. Alavés y Atlético de Madrid no sabrán el horario definitivo de su partido hasta que no se conozcan los horarios de la Champions League. Se entiende que, en caso de que los dos grandes de nuestro fútbol se clasifiquen para ellas, el encuentro de Mendizorroza será movido al domingo a las 14:00 horas, cuando está ubicado en del Barcelona.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 34 en #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/nsdCpoLl0Z pic.twitter.com/bdfeeXEXFe — LALIGA (@LaLiga) April 7, 2025

De esta forma, la Liga marea de forma innecesaria a seis equipos. Pudiendo sacar de manera definitiva sus horarios. El Alavés-Atlético (sábado 3 de mayo, 14:00 horas), Real Madrid-Celta (sábado 3 de mayo, 21:00 horas) y el Valladolid-Barcelona (domingo 4 de mayo, 14:00 horas) figuran todavía como horarios provisionales y dependen de lo que pase con las semifinales de Champions. Se entiende que si uno de los dos, Real Madrid o Barcelona, la juegan, el que sea eliminado en cuartos se irá al domingo, mientras que si ambos se clasifican mandarán al domingo el choque entre Alavés y Atlético.

Tebas vuelve a enredar con la Champions

De esta manera, la Liga vuelve a generar incertidumbre entre los aficionados de seis equipos de manera innecesaria. En vistas de lo que pueda suceder, la patronal podría haber colocado directamente a los dos únicos equipos que siguen vivos en Champions el sábado y mandar a vitorianos y rojiblancos al domingo. Así, evitarían cambiar a última hora dos partidos y darían tiempo a los aficionados para organizar sus viajes.

Pero no. En un intento de mantener contentos a sus operadores televisivos, prefiere poner a uno de los grandes el sábado y al otro el domingo, por lo que pueda suceder. De esa forma, se asegurará de que hay expectación el domingo, en el caso de que Real Madrid o Barcelona sea eliminado en cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid y Barcelona jugarían unos días antes de esos partidos –el martes y el miércoles– los que serían sus respectivos partidos de ida de semifinales de la Champions League, mientras que una semana después jugarían la vuelta, con opciones de clasificarse ambos para la final y dar como resultado un Clásico en el partido que cerrará la temporada en Europa, que se disputará en Múnich.

Ante esa posibilidad, la previsión de la Liga es reservar el horario del sábado para que ambos equipos lleguen con mayor descanso a las semifinales, pero en caso de que sólo uno de los dos lo haga, pasará el otro partido al domingo. Tampoco se puede descartar que si el Real Madrid certifica su presencia en semifinales y juega su partido de vuelta en casa el miércoles, el encuentro de la jornada 34 de los blancos sea trasladado al domingo a las 14:00 horas, franja reservada en estos momentos para el Barça.