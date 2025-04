El ZTE Watch Live 3 es un reloj inteligente barato que sorprende por todo lo que ofrece

Siempre que pruebo un nuevo smartwatch de gama de entrada, lo hago con ciertas reservas. Pero con el ZTE Watch Live 3 la sensación ha sido muy distinta. Y es que por solo 39,90 euros, este reloj cumple de sobra y supera con creces lo que uno espera por ese precio. Llevo varios días utilizándolo y me ha sorprendido especialmente por tres factores clave. Estos son su batería, la precisión de las mediciones y la posibilidad de hacer llamadas vía Bluetooth.

ZTE Watch Live 3: más que un reloj barato

El ZTE Watch Live 3 es un modelo sencillo en apariencia, pero con prestaciones dignas de gamas superiores. Su diseño deportivo es discreto y ligero, solo 39 gramos con correa, y gracias a su resistencia al agua y al polvo IP68, lo he usado sin problemas en entrenamientos y actividades al aire libre. Además, su correa de 22 mm es intercambiable, lo que lo hace ideal para adaptar el estilo a cualquier ocasión.

La pantalla es IPS HD de 1,83 pulgadas, que, aunque no sea de una calidad excesiva, cumple. Se ve bien en exteriores a no ser que la iluminación intensa in tensa y responde con fluidez al toque. Hay que tener en cuenta que la marca ha diseñado un dispositivo económico, ideal para quienes no deseen gasta mucho y obtener un gadget decente y que cumpla.

En el día a día, el ZTE Watch Live 3 ofrece todo lo que necesitas en cuanto a seguimiento de salud. Tiene monitorización continua del ritmo cardíaco con alertas, medición de oxígeno en sangre, control del estrés y seguimiento avanzado del sueño. Los resultados me han parecido bastante precisos para su rango de precio, y la app ZSports, que es compatible con Android e iOS, permite consultar todos los datos con claridad.

En este apartado, es necesario hacer una consideración, en el manual de dispositivos, puedes encontrar un código QR para descargar la aplicación, pero automáticamente te lleva a la versión en chino. Por eso, haz uso de los enlaces colocados más arriba, o bien busca en tu tienda de aplicaciones ZSports para no tener ningún problema.

La aplicación cuenta con muchísimas posibilidades, no solamente por la gran cantidad de modos deportivos, cuenta con funciones tan útiles, como la del recordatorio de hidratación y la profusión de esferas disponibles es enorme.

También me ha gustado mucho la opción de llamadas. Puedes responder directamente desde el reloj gracias a su altavoz y micrófono con cancelación de ruido ENC. Esto, unido a funciones como las respuestas rápidas a mensajes o el acceso a contactos, lo convierte en un aliado muy cómodo cuando no tienes el móvil a mano.

Ideal para quienes hacen deporte

Tal y como he comentado, el Watch Live 3 ofrece más de 100 modos deportivos, desde los clásicos como correr o caminar hasta actividades menos comunes como equitación o salto de cuerda. Aunque no tiene GPS integrado, el reloj aprovecha el acelerómetro y se adapta bien a rutinas variadas. Para quienes buscan mejorar su forma física o simplemente tener control sobre su actividad diaria, es una opción más que válida.

En cuanto a la autonomía, me ha durado unos 9 días con un uso medio, lo que está muy por encima de muchos relojes de precio más elevado. Y si lo usas de forma más intensiva, aún puedes contar con una semana completa sin necesidad de cargarlo.

Un acierto total en calidad-precio

El ZTE Watch Live 3 es, sin duda, una buena opción en la gama de entrada. Tiene lo esencial para el seguimiento de salud, deporte y comunicación, todo con un rendimiento muy digno. Si estás buscando un reloj inteligente económico, práctico y funcional, este modelo es una apuesta segura. Por menos de 40 euros, es difícil encontrar algo que ofrezca tanto. Y por eso, en mi experiencia, merece ser recomendado sin dudar.