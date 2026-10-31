La Xiaomi Smart Band 11 llega a España, pero pagar con la muñeca depende de tu banco

Xiaomi ya vende la Smart Band 11 en su tienda oficial de España, y lo hace con dos versiones. La estándar cuesta 59,99 euros y la que incorpora NFC sube a 79,99 euros. Esos 20 euros de diferencia no compran una pulsera distinta, sino una sola función, la de pagar acercando la muñeca al datáfono. Que merezca la pena depende de algo que no viene en la caja, la compatibilidad con tu banco.

Veinte euros por pagar con la muñeca

El chip NFC es lo único que separa de verdad a las dos pulseras. La versión de 79,99 euros permite pagos sin contacto, pero solo con los servicios de pago y las entidades que Xiaomi tenga habilitados. Tener el chip no garantiza que tu tarjeta vaya a funcionar.

La compañía mantiene en su web una lista de bancos compatibles con NFC para wearables, y ahí está la comprobación previa que ahorra disgustos. Si tu entidad no aparece, pagarías un extra por una función que no podrías usar. Quien no necesite pagar desde la muñeca encontrará lo mismo en la versión estándar, que además es algo más ligera, con 15,58 gramos frente a 16 de la NFC.

Una pantalla que aspira a ganarle al sol

Las dos versiones comparten pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas. Según la ficha de Xiaomi, el brillo llega a 1.500 nits en modo HBM y alcanza picos de 2.000, cifras que sobre el papel ayudan a leer notificaciones y datos de entrenamiento con luz intensa. El cuerpo mide 47,44 x 23,66 x 9,99 milímetros, algo más fino que el de la Smart Band 10, y mantiene el formato alargado de la serie.

La autonomía, entre 21 y 6 días según el uso

La batería es de 233 mAh. Xiaomi anuncia hasta 21 días con uso ligero, 10 con uso normal y 6 con la pantalla siempre encendida. Con un uso normal, la propia marca habla de una carga cada diez días.

Salud y deporte con las limitaciones de siempre

La Smart Band 11 mide frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en sangre, registra el sueño y el estrés, y ofrece más de 150 modos de entrenamiento. Xiaomi añade mejoras en la medición durante la natación y la posibilidad de emitir el pulso por Bluetooth a dispositivos compatibles.

Funciona con móviles Android y con iPhone. Como en el resto de pulseras de su categoría, las mediciones sirven para observar tendencias, no para sustituir a un aparato médico ni a una valoración profesional.

Tres colores y una edición de cerámica que se hace esperar

La tienda ofrece las dos versiones en negro medianoche, plata glaciar y rosa místico. Xiaomi también ha anunciado una Ceramic Edition en blanco, pero por ahora no figura entre las opciones para comprar en España.

En precio, la estándar queda un 20 por ciento por encima de lo que costó la Smart Band 10 en su lanzamiento europeo, 49,99 euros. Con NFC, el salto sube al 60 por ciento.

Si tu banco figura en la lista de Xiaomi, los 20 euros extra tienen sentido. Si no, la versión estándar ofrece lo mismo salvo el pago sin contacto, por menos dinero.