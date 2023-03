WhatsApp se prepara para una nueva vuelta de tuerca

WhatsApp no para de generar noticias interesantes y nuevas funciones. Según el medio WABetaInfo, una nueva actualización ha sido descubierta y podría ser bastante interesante. ¿Conoces los archivos de imagen o videos temporales? Sí, aquellos que solo pueden verse una vez. Pues esta nueva función está muy relacionada, siendo el objetivo salvaguardar algo más la privacidad en las comunicaciones.

La novedad en los audios de WhatsApp

Según este medio, la app está preparando la función de los audios de un solo uso, de tal manera que cuando se reproduzcan una vez no puedan volver a ser escuchados. Así lo han mostrado en una captura de pantalla obtenida en un iPhone y que muestra el icono de ser un audio temporal. Es una función que de momento solo está disponible para algunos usuarios que utilizan la app en fase beta o de pruebas.

Esta funcionalidad permite aumentar la seguridad en tu dispositivo. Si alguien accede a tu teléfono o tiene tu PIN o patrón, algo que en la mayor parte de casos no es algo que se justifique, se evita el riesgo de que su persona pueda reproducir un audio que ya ha sido oído. Ahora también, tiene un riesgo alto. Si nos ponemos a escuchar el audio y por cualquier circunstancia somos interrumpidos o pasa una moto a volumen atronador cerca, no tenemos la oportunidad de volver a escucharlo. También tendríamos que saber si, aunque el audio no se reproduzca entero, se puede volver a escuchar desde donde se dejó o no. Son cuestiones que habría que valorar, porque en determinadas circunstancias podría suponer un problema.

La aparición en fase de tarde esta funcionalidad indica que será lanzada en un plazo de tiempo no muy largo. La aplicación WhatsApp está realizando multitud de cambios en un tiempo muy corto. Fue en 2021 cuando comenzó a incorporar nuevas funciones que, en la mayoría de los casos, ha permitido que WhatsApp sea una app mucho más funcional. En todo caso, su papel dominante no deja de ser muy evidente. Saca más del doble de usuarios a la siguiente aplicación que sigue los pasos, que es Telegram.

WhatsApp es propiedad de Facebook desde octubre del año 2014, momento en el que fue comprada por la cifra de 19.000 millones de dólares. Polémica en muchas ocasiones por cuestiones relativas a la privacidad, está haciendo verdaderos esfuerzos para actualizarse, sin dejar de copiar, en todo momento a lo que realiza la app de mensajería Telegram, que cuenta con sede en Dubái. Por cierto, no dejes de utilizar todos los trucos de WhatsApp que vamos publicando de manera frecuente.