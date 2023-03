El trucazo de WhatsApp para esconder el reenvío de mensajes e imágenes

Con WhatsApp nos hemos vuelto demasiado cómodos, y cuando tenemos algún contenido que nos gusta los reenviamos directamente. Esto no tiene nada de malo, faltaría más, el único inconveniente es que la persona que recibe tu mensaje reenviado lo sabe. En la parte superior de ese mensaje, ya sea de texto, una foto, un documento o un vídeo, aparece con ese nombre. A decir verdad, no es algo que quede demasiado bien. Te contamos un par de trucos para que no aparezca como reenviado tu mensaje.

WhatsApp: di adiós al reenviado

Si lo que vas a reenviar es una foto, un vídeo o un documento, para dar una mejor imagen y una sensación de que te has tomado el tiempo en prepararte un poco ese contenido, no lo reenvíes. Cambia ese gesto tan simple y sencillo por este otro, igual de simple y fácil, pero que te va a dar un resultado mucho más elegante.

Pulsa una vez sobre el archivo que desees enviar, y se abrirá un menú. Es idéntico tanto para iOS como para Android. Encontrarás una opción rotulada como «Compartir»

Si la pulsas, mandarás ese contenido de la misma manera que si fuera reenviado, pero no aparecerá ese título en el mensaje. Es mucho mejor y se da una sensación diferente.

Si lo que deseas enviar es un mensaje de texto, el proceso es muy similar. Haz una pulsación prolongada sobre el mensaje que desees enviar a alguien y pulsa la opción «Copiar»

Ahora se queda solamente llevarlo al chat de la persona de destino y darle a «Pegar». El mensaje aparecerá como si lo hubieras escrito tú directamente y sin el molesto sobre nombre de «Reenviado». Además, cuentas con la ventaja añadida de que puedes editar el mensaje antes de volver a enviarlo. Por ejemplo, si ves que hay alguna errata o falta de ortografía, lo pegas, y antes de enviarlo, lo corriges.

Con estos trucos tan sencillos podrás dar una imagen más profesional y descubrir nuevas posibilidades de WhatsApp. La única pega que tiene este sistema es que no es cómodo si lo que deseas enviar es varios mensajes a la vez. Tendrías que repetir el proceso tantas veces como mensajes vayas a volver a enviar Sin embargo, si se trata de un solo archivo o un solo globo de mensaje de texto, merece bastante la pena.

Este truco de WhatsApp posibilita que tus opciones como usuario de la aplicación de mensajería más popular, alcancen unas cotas de eficiencia y profesionalidad muy altas. Por cierto, comienza ya aplicar este truco para tus estados.