Vapor a 180 grados y un brazo robótico doble, así son los dos robots aspiradores de Dreame premiados en IFA 2026

IFA vuelve a ser en 2026 el escaparate donde los fabricantes de electrodomésticos miden sus avances más llamativos, y este año la limpieza del hogar ha vuelto a acaparar buena parte de la atención. Los robots aspiradores se han convertido en uno de los terrenos donde más rápido evoluciona la tecnología, con fabricantes que compiten cada edición por resolver los mismos problemas de siempre, las manchas resecas, los rincones inaccesibles o el mantenimiento del propio robot, con soluciones cada vez más sofisticadas. Dreame ha anunciado en Berlín que dos de sus modelos han sido reconocidos con los IFA Innovation Awards 2026, un premio que la feria concede a los productos que considera que marcan tendencia dentro de cada categoría.

Dos premios para dos planteamientos distintos

Los galardonados son el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, premiado en la categoría Smart Home, y el X60 Pro Ultra Complete, reconocido en Home Appliances. Se trata de dos productos con planteamientos distintos dentro del catálogo de la marca. El primero se centra en llevar el fregado a un nivel superior mediante el uso de vapor a alta temperatura, mientras que el segundo apuesta por la movilidad de sus componentes para alcanzar zonas donde otros robots no llegan. Según ha explicado Dreame, este doble reconocimiento refuerza su posicionamiento como uno de los referentes del sector de la limpieza inteligente, una afirmación de la propia compañía que conviene tomar como tal, como parte de su discurso comercial en la feria.

Un fregado con vapor a 180 grados

El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete se ha presentado en IFA 2026 como el nuevo robot fregasuelos de rodillo insignia de la marca. Su principal novedad es un sistema que genera vapor a 180 grados en cuestión de segundos y lo expulsa a través de cuatro salidas, con el objetivo de ablandar incluso las manchas más resecas antes de fregarlas.

Dreame combina esa función con fregado con agua caliente en tiempo real, una presión descendente de 18 newtons y una velocidad de giro del rodillo de 300 revoluciones por minuto, una combinación con la que la marca asegura alcanzar una tasa de eliminación de bacterias del 99,999%, un dato certificado según Dreame por SGS, un laboratorio independiente. La mopa de este modelo también gana alcance respecto a la generación anterior, con una extensión de hasta 8 centímetros, el doble que en el modelo previo.

Un brazo robótico para no dejar ningún rincón sin limpiar

El X60 Pro Ultra Complete, presentado en mayo, incorpora el primer brazo robótico de doble articulación de Dreame. Gracias a esos dos niveles de movimiento, la mopa circular puede extenderse hasta 18 centímetros y el cepillo lateral hasta 12, lo que en el día a día da como resultado menos puntos ciegos a la hora de limpiar rodapiés, huecos junto a los muebles o patas de sillas, zonas donde los robots aspiradores convencionales suelen dejar suciedad acumulada.

Otros productos nominados y la mayor presencia de Dreame en IFA

Los resultados de los premios se anunciaron en el IFA Innovation Stage, ubicado en CityCube, y junto a los dos ganadores figuraron como nominados otros cuatro productos de la marca, el moldeador de cabello AirStyle Pro 2, el robot cortacésped A4 AWD Pro 5000, el humidificador H50 Self Clean y el robot limpiacristales Pano10 Station. Dreame ha señalado que este año cuenta con la mayor presencia de su historia en la feria, con dos pabellones dedicados, el 7.1a y el 7.1b, donde se pueden ver tanto los modelos premiados como los nominados.