Dreame en IFA 2026, el salto con el que quiere limpiar con vapor y cortar el césped sin ayuda

IFA 2026 ha servido de escaparate para la mayor tanda de lanzamientos que Dreame ha presentado de golpe en Europa. La firma, especializada en robótica doméstica, ha llevado a Berlín un robot aspirador con generador de vapor propio, un cortacésped autónomo pensado para jardines grandes y una cámara de mano orientada a creadores de contenido. A la vez, ha confirmado que el robot limpiacristales Pano 10 y toda la gama de aspiradores de mano en seco y húmedo, la Serie T, adelantados en mayo en un evento en París, llegarán a las tiendas europeas este mismo mes.

Un robot que hierve el agua para dejar el suelo sin bacterias

El protagonista indiscutible es el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador de la marca equipado con una fuente de vapor central capaz de alcanzar los 180 grados. El proceso tiene cuatro fases. Primero genera vapor en cuestión de segundos, luego lo expulsa por cuatro salidas para ablandar la suciedad más seca y por último friega con agua caliente para retirar lo que el vapor ha reblandecido. Según sus especificaciones, esa combinación logra eliminar el 99,999 % de las bacterias del suelo, un dato certificado por el laboratorio independiente SGS.

El robot también estrena la tecnología MopExtend, que permite que la mopa de rodillo se extienda hasta 8 centímetros hacia el exterior, el doble que su antecesor Aqua10 Ultra Roller Complete, para llegar mejor a esquinas y a los huecos bajo muebles y sillas. La navegación combina el sistema de visión AstroVision con OmniSight 4.0, capaz de reconocer más de 320 tipos de objetos y reaccionar en apenas una décima de segundo ante un obstáculo de solo un centímetro. Dreame añade además un aprendizaje adaptativo, disponible mediante actualización por software en octubre, que permite al robot esquivar en tiempo real a mascotas u objetos que se mueven mientras limpia.

La potencia de succión llega a los 40.000 pascales gracias al cepillo HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, y el aparato supera obstáculos de hasta 10 centímetros cuando se apoya en doble capa. Para no mojar las alfombras, el sistema AutoSeal Guard sella la mopa al detectarlas, mientras que la propia base de carga lava el rodillo con agua a 100 grados tras cada sesión.

Un jardinero robótico que corta hasta pegado a la valla

En el jardín, Dreame estrena la serie A4 AWD Pro, un cortacésped autónomo que llega en dos versiones según el tamaño del terreno, hasta 3.500 y hasta 5.000 metros cuadrados. Su sistema de percepción OmniSense 4.0 combina LiDAR 3D de 360 grados, posicionamiento por satélite RTK y visión binocular con inteligencia artificial para moverse sin necesidad de cable perimetral, algo que sigue siendo la mayor molestia de instalación en este tipo de dispositivos.

El brazo EdgeMaster 4.0 es la pieza que más diferencia a este modelo de la competencia. Se extiende de forma dinámica para cortar el césped a cero centímetros del borde, ya sea junto a una valla, una pared o un árbol, siguiendo tanto líneas rectas como curvas. Sus cuatro motores de rueda permiten superar pendientes de unos 42 grados, y obstáculos de siete centímetros, mientras que la dirección activa AeroTurn ayuda a que los giros sobre césped en pendiente no dejen marcas ni arranquen la hierba.

El corte corre a cargo de un sistema de doble disco con doce cuchillas de 40 centímetros, alimentado por una batería de 324 Wh sobre una plataforma de 36 voltios. La marca ha añadido también conectividad 4G para vigilancia antirrobo, con alertas si el robot se levanta del suelo y un modo patrulla que graba vídeo del jardín.

Una cámara de bolsillo pensada para grabarlo todo sin pensarlo demasiado

Dreame entra en un terreno nuevo con LEAPTIC Cube, una mini cámara de apenas 56 gramos dirigida a quien graba su día a día sin querer cargar con un equipo profesional. Admite vídeo de hasta 8K, así como 4K a 60 fotogramas por segundo con HDR, y una función de fotos de 50 megapíxeles pensada para recortar y ampliar imágenes sin perder nitidez.

El objetivo gran angular de 155 grados amplía el encuadre y la estabilización GyroSteady AI corrige el movimiento al grabar caminando o en actividades más bruscas. La cámara incorpora además un asistente de voz propio, «Hi, Moko», que permite controlar funciones básicas sin tocar la pantalla, junto a reconocimiento automático de escenas y seguimiento de sujetos en movimiento.

La autonomía llega a 110 minutos, ampliables hasta 210 si se combina con la batería magnética adicional, y admite versiones de 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Resiste sumergida hasta 10 metros y carga el 80 % de batería en 19 minutos, cifras que la acercan más a una cámara de acción que a un simple gadget para redes sociales.

Esto está a punto de llegar a las tiendas

Junto a estas tres novedades, Dreame ha confirmado la llegada a Europa de dos productos mostrados por primera vez en mayo en París. El robot limpiacristales Pano 10 incorpora un brazo flexible que se adapta a la forma de la ventana para llegar mejor a los bordes, junto a un sistema de pulverización y succión de 10.000 pascales que evita que el aparato resbale sobre el cristal.

La Serie T, por su parte, agrupa cinco aspiradores de mano en seco y húmedo con un diseño que se tumba en horizontal para limpiar bajo los muebles. El T16 Pro Steam es el más avanzado, con vapor a 200 grados combinado con agua caliente a 90 grados, mientras que el T16 Pro Heat suma un brazo robótico, WhaleSweep, orientado a mejorar la limpieza de esquinas. El T12 Pro actúa como puerta de entrada a la gama, con 25.000 pascales de succión y limpieza de triple borde.

Precios y fechas de llegada a España

El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete estará disponible desde el 21 de septiembre por 1.499 euros, con 300 euros de descuento durante el lanzamiento, en la web de Dreame, Amazon y próximamente en Worten. LEAPTIC Cube llegará a mediados de octubre desde 429 euros, y el Pano 10 aterrizará en España durante el último trimestre del año.

La Serie T al completo estará en las tiendas el 15 de septiembre, con precios de lanzamiento durante dos semanas que van desde los 259 euros del T12 Pro hasta los 599 euros del T16 Pro Steam. La serie de cortacésped A4 AWD Pro, la única gran ausente a corto plazo, no llegará a Europa hasta el primer trimestre de 2027.