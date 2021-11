WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular en el mundo utilizada por más de 2.000 millones de personas. Muchos son los contactos que seguro tenemos en WhatsApp pero a veces no queremos que determinadas personas en nuestra agenda o lista de contactos nos envíen mensajes por lo que existe la opción de bloquear contactos aunque la otra persona lo descubrirá en cuanto quiera enviarnos algo, por lo que si quieres bloquear a alguien en WhatsApp pero sin que se entere tienes otra opción. Un sencillo truco que aplicado te permitirá bloquear sin nadie lo sepa.

El truco más eficaz de WhatsApp para bloquear a alguien sin que se de cuenta

WhatsApp es una plataforma usada como decimos por millones de personas en todo el mundo y aunque esto puede parecer a priori algo muy positivo, podría generar incomodidad en algunas personas. Por ejemplo, ¿Qué debo hacer si uno de los contactos se vuelve demasiado insistente y molesto? Lo primero en lo que piensas es en bloquearlo. Sin embargo, como muchos de vosotros sabréis , bloquear a alguien en WhatsApp significa que ese alguien lo va a saber prácticamente de inmediato. Por lo tanto, debemos encontrar una forma de bloquear a los usuarios sin que se den cuenta y por fin parece que podemos hacerlo.

Todos los usuarios de WhatsApp habrán tenido que bloquear al menos una vez a alguna persona. Las consecuencias de la acción son obvias y fácilmente identificables . Tras descubrir esto, el usuario bloqueado, sobre todo si lo conoces, se pondrá en contacto contigo de otra forma para seguir enviándote mensajes o preguntarte porque lo has bloqueado. Es por ello que es necesario asegurarse de que éste no se dé cuenta en lo más mínimo de que no ha sido bloqueado. He aquí cómo proceder.

WhatsApp: bloquear usuarios silenciosamente

Puede parecer extraño, pero es posible bloquear a los usuarios de forma silenciosa sin tener que utilizar ningún tipo de aplicación externa. Todo lo que necesita es una versión actualizada de WhatsApp. Desde hace algún tiempo, de hecho, la red social de Zuckerberg ha introducido una nueva función que te permite alcanzar el objetivo de evitar que alguien se ponga en contacto contigo de forma alternativa. Todo lo que tienes que hacer es ir al perfil del contacto que queremos bloquear, hacer «clic» sobre los tres puntos arriba a la derecha y seleccionar la opción de «Silenciar notificaciones».

Una vez seleccionada esta opción se te abrirá un menú en el que pondrá, «Silenciar notificaciones durante..» y tres opciones que son: «8 horas», «1 semana» o «Siempre». Lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de «Siempre» y de este modo el contacto aparecerá ante sus ojos como si estuviera bloqueado. Bastará con archivar después el chat con esta persona (haciendo «clic» en la carpeta con una flecha que aparece si presionamos sobre el contacto en nuestra lista de chats) y WhatsApp no ​​te notificará de ninguna forma la llegada de nuevos mensajes. La única forma de verlos será buscar al contacto y abrir su chat.

Como ya dijimos, el «truco» da un resultado final muy similar al del bloqueo. La ventaja, sin embargo, es que aquellos que están «bloqueados» no notan nada en absoluto y podrán seguir enviándote lo que quieran sin que tu lo sepas o sin que tengas que sufrir un «acoso» constante.