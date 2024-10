Por todo esto no deberías comprar cables o cargadores tan baratos

Son ya mucho los dispositivos móviles que no incorporan cargador cuando lo compras y no es de estrellar que en un futuro no muy lejano, tampoco vengan con cable. Esto lleva a que los usuarios busquen cargadores y cables para su móvil, ya sea como uso principal o de repuesto. Una tendencia muy habitual es la de apostar por los más económicos, aquellos que no ofrecen una buena calidad y en este artículo me gustaría dar una serie de cuestiones razonadas sobre por qué no es una buena idea hacerlo.

No compres cables o cargadores dudosos

Lo primero que debe estar en cuenta es que no tiene mucho sentido que hayas gastado más de mil euros en un teléfono móvil, me da igual si son doscientos, y luego vaya a buscar un cable de un euro cargador de dos. Algo que no tiene ningún tipo de sentido, y no estoy tratando de decir que los cargadores o cables caros deban ser una obligación. Siempre hay un equilibrio con productos de marcas contrastadas que ofrecen seguridad. Lo que no debes hacer es comprar estos accesorios en cualquier bazar en el que puedes adquirir una botella de lejía, un bolígrafo o una maceta.

Para comenzar, los cables y cargadores de mala calidad, no cuentan con materiales adecuados y esto aumenta el riesgo de cortocircuitos y sobrecalentamiento. Imagínate un cargador demasiado caliente en una regleta justo al lado de la falta de una mesa camilla.

De la misma manera, este tipo de productos hacen que la batería del móvil se degrade mucho más rápido y la capacidad de carga disminuya. La razón es muy simple, el flujo de electrones no es constante.

Los cables y cargadores de estas características se deterioran muy rápidamente, y un cable sin el adecuado aislamiento eléctrico, no deja de ser un peligro. Podemos recibir una descarga o provocar una chispa. Además, los cables y cargadores de mala calidad no cuentan con el aislamiento más eficiente y mucho de ellos no tienen permitida su venta en el espacio europeo.

Cuando voy a comprar algún cargador o cable para mis dispositivos, apuesto por aquellos que sé que van a proporcionarme la mejor experiencia. La tendencia actual es que los cargadores lleven un componente semiconductor denominado nitruro de galio, que permite que la temperatura se mantenga estable y no haya un calentamiento excesivo. Merece la pena pagar un poco más por ganar en seguridad.

Finalmente, es necesario reseñar que un cargador o cable de calidad para tu móvil va a durarte bastante tiempo en buen estado. Piensa lo que puede durar un accesorio de una calidad dudosa, además, si compras de manera frecuentes accesorios tan económicos no estás haciendo mucho por la conservación de los recursos. Tengo cables que me están acompañando años sin que muestren signos de debilidad.