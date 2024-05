Si tienes un iPhone necesitas este accesorio para tus tarjetas

En un artículo reciente hablé de uno de los accesorios para iPhone más útiles, la cartera para tus tarjetas. Gracias a él puedes llevar hasta 3 documentos de forma cómoda. Personalmente me ha servido para dejar de utilizar cartera física, ya que con el DNI y dos tarjetas bancarias tengo todo lo necesario. El carnet de conducir lo llevo en la app de miDGT y con eso es suficiente.

El descubrimiento de este otro accesorio en Amazon me ha despertado unas tremendas ganas de tenerlo, sobre todo por dios razones, el acceso a las tarjetas es más cómodo y el diseño es toda una declaración de intenciones para los usuarios de la marca.

El accesorio para tarjetas ideal en iPhone

Si eres un amante de la tecnología y especialmente de los productos Apple, la billetera Folder Pop Magsafe es un accesorio que no querrás perderte. Imagina esto, sacas tu iPhone de tu bolsillo o bolso y, en lugar de la típica funda aburrida, tienes una billetera con un diseño único y divertido, que parece que las imágenes icónicas de tu Macbook hubieran cobrado vida. Ese toque de azul cielo no solo añade elegancia, sino también un aire fresco y moderno a tu dispositivo.

Pero la estética no es todo. Esta billetera está pensada para aquellos que llevan una o varias tarjetas. Gracias a su estructura interna, las tarjetas se mantienen bien sujetas en su lugar. Ya no tendrás que preocuparte por perder una tarjeta accidentalmente, incluso si solo llevas una. Y si eres de los que necesitan un poco más de espacio, no te preocupes, puede guardar hasta tres tarjetas sin problemas.

Otro punto fuerte de la Folder Pop magsafe es su tecnología antideslizante. No hay nada más molesto que sentir cómo tu billetera se desliza y casi cae al suelo. Con los imanes de silicona esféricos en la parte posterior, se agarra a tu dispositivo como si fuera una extensión natural del mismo. Esa sensación de seguridad, sabiendo que tu cartera no se moverá de su lugar, es su principal valor.

Cómoda de usar y resistente

Si hay algo que la hace más cómoda que la de la versión original es que este modelo permite introducir las tarjetas de manera horizontal, no de forma vertical. Así el acceso es mucho más sencillo y práctico.

Además, la resistencia es clave. Los imanes integrados proporcionan una potente adhesión, así que no importa cuánto movimiento haya en tu día a día, tu cartera permanecerá en su sitio. Y para los que se preocupan por el medio ambiente, está hecha de cuero vegano por fuera y gamuza de las mismas características por dentro, combinando estilo y conciencia ecológica.

Finalmente, hablemos de la compatibilidad. Funciona con las series del iPhone 15, 14, 13, excepto el iPhone 13 Mini, la del 12, excepto la del Mini, y cualquier dispositivo que tenga el sistema MagSafe.

Este accesorios para tus tarjetas en el iPhone no es solo un accesorio, es algo que va más allá. Es para aquellos que amamos la tecnología, el diseño y la funcionalidad. Si buscas algo que haga destacar tu iPhone y a la vez sea práctico y duradero, esta es la elección perfecta. Tiene un precio de 29,99 euros en Amazon y dispones de 4 modelos para elegir.