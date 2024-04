Este accesorio de Apple para el iPhone es un descubrimiento y no paso ya sin él

Reconozco que soy, o era, bastante reacio a incorporar en el teléfono elementos que fuesen diferentes a la típica funda. Sin embargo, desde septiembre llevo utilizando un accesorio en el iPhone que para mí ha supuesto un auténtico descubrimiento. Sí, se trata de la cartera MagSafe, un artículo que ella lleva algo de tiempo con nosotros, pero que hasta que no lo pruebas, no eres capaz de darte cuenta de lo útil que resulta.

Mi accesorio favorito para iPhone

La tecnología MagSafe del iPhone llegó en el año 2020, es decir, los modelos de la serie 12 ya la incorporan. Puedes echar un vistazo a cuáles son los modelos compatibles, y si compraste un iPhone desde esa fecha tendrás tecnología MagSafe en tu dispositivo.

iPhone 12 mini.

iPhone 12.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 mini.

iPhone 13.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

El MagSafe es un anillo magnético gracias al cual puedes cargar tu iPhone de manera inalámbrica y que se encuentra incorporado en la parte trasera del teléfono. Pero también, puedes utilizar el accesorio que me tiene totalmente enamorado, la cartera. Esta se adhiere fuertemente al iPhone con una funda compatible, o bien sin ella. Mi experiencia dice que con la funda original de iPhone, la cartera proporciona un agarre mucho mayor.

La cartera cuenta con una capacidad de hasta tres tarjetas, en mi caso llevo dos tarjetas bancarias y mi DNI, ya que el carnet de conducir lo tengo implementado dentro de la aplicación MiDGT y tiene validez legal ante el requerimiento de cualquier agente de tráfico.

Este accesorio está realizado con hilo de trenzado fino incorpora un 68 % de material plástico reciclado. Si hay que ponerle alguna pega, solamente hay que ver la fotografías. Envejece muy rápidamente, ya que la cartera que ves comencé a utilizarla en el mes de septiembre. Pero además de las aspecto estético, no le puedo poner ningún pero a este accesorio tan útil. Gracias a él he dejado de utilizar la cartera convencional. ¿Era necesario llevar un accesorio en el que todas las tarjetas físicas ya tenían su versión electrónica? Evidentemente no, y aunque era algo reticente a hacerlo me he dado cuenta de que esta cartera MagSafe proporciona nada más que ventajas.

La cartera se encuentra disponible en cinco colores diferentes, y su precio es de 69 €. Sí, no es precisamente barata aunque puedes encontrar carteras alternativas tanto en Amazon como en AliExpress.

Si más adelante, la compañía consigue elaborar una cartera que no se deteriore de manera tan rápida, aunque es algo obvio dado el uso tan intensivo que hacemos de nuestro dispositivos, este accesorio para tu iPhone será simplemente perfecto.