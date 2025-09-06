La app Runna se internacionaliza y acerca su coaching de running a todo el mundo

La app de entrenamiento Runna ha dado un paso clave en su crecimiento. Desde hoy su experiencia completa, que incluye planes, vídeos y colaboraciones, llega en francés, alemán, portugués de Brasil, español, neerlandés, italiano y japonés. Con este movimiento la compañía abre su plataforma de coaching a millones de nuevos usuarios más allá de los mercados de habla inglesa.

Qué cambia para los corredores

Más que una traducción, Runna adopta una estrategia de localización total. La interfaz, las imágenes y los contenidos se ajustan al contexto cultural de cada país para que los planes y recomendaciones resulten naturales y útiles en cada mercado. El objetivo es claro, entrenar de forma más inteligente, mantener la motivación y alcanzar metas con soporte en el propio idioma.

Siete idiomas desde hoy

La disponibilidad multilingüe arranca en siete idiomas, francés con foco en Francia, Canadá y comunidades francófonas, alemán en Alemania, Austria y Suiza, portugués de Brasil, español en Latinoamérica y España, neerlandés en Países Bajos y Bélgica, italiano y japonés. La compañía subraya que este despliegue sienta las bases para seguir añadiendo más idiomas conforme avance su hoja de ruta.

Producto y escalabilidad

La internacionalización llega acompañada de cambios internos. Runna integra la localización en el propio desarrollo del producto, lo que les permitirá lanzar funciones más rápido en todos los mercados y replicar la experiencia completa, incluidos los vídeos de coaching, sin fricciones entre regiones. En la práctica, cada nueva herramienta que entre en la app se diseñará pensando en su adaptación global desde el primer día.

Impulso tras su integración en Strava

Desde su adquisición por Strava en 2025, Runna ha acelerado la innovación. El reciente lanzamiento de Races by Runna, la propuesta que organiza la preparación de carreras dentro de la plataforma, y ahora la expansión multilingüe marcan una nueva etapa de crecimiento sostenido y a largo plazo, con inversión específica para cumplir su misión internacional.

Comunidad y grandes maratones

La compañía ya colabora con dos eventos icónicos, la Maratón de Londres y la Maratón de Nueva York. Estas alianzas sirven de palanca para activar comunidad y contenidos locales, y se ampliarán para maximizar el impacto en cada región, aprovechando la llegada de Runna a nuevos idiomas. Para el usuario esto se traduce en planes más afinados a la realidad de cada carrera y en retos compartidos con una comunidad global.

Interesa para quien empieza y para quien compite

Si eres principiante, contar con planes y vídeos en tu idioma hace más fácil entender ritmos, descansos y progresiones. Si ya compites, la localización aporta matices que marcan la diferencia, desde la jerga técnica hasta el calendario de entrenamientos y recomendaciones, encajando mejor con tus hábitos de consumo de contenido. En ambos casos, la promesa de Runna es la misma, planes personalizados que se adaptan a tu objetivo, desde un 5K hasta un ultramaratón.

Fundada en 2021 por Dom Maskell y Ben Parker, Runna es una app por suscripción para iOS y Android presente en más de 180 países. Fue finalista a App of the Year de Apple en 2024 y, tras su lanzamiento oficial en marzo de 2022, se ha consolidado como una de las plataformas de entrenamiento mejor valoradas por los corredores. La nueva etapa con Strava refuerza su ambición de hacer del running algo más accesible, efectivo y disfrutable para todos.

Disponibilidad

La versión internacional de Runna ya está activa y se irá enriqueciendo con contenidos y colaboraciones locales a medida que avance el despliegue. Si estabas esperando poder seguir un plan en español o en tu idioma preferido, la app ya habla contigo.