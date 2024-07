¿Qué hago con los viejos VHS y los CD que ya no necesito? Apuesta por reciclar bien

Durante años habremos ido acumulando material como cintas VHS, CD’s y DVD’s. Si todavía cuentas con algún reproductor puedes seguir disfrutando de esos contenidos, pero muchos ya se han deteriorado o bien, cuando deseas ver una película haces uso de una plataforma digital en streaming. Puedes recuperar mucho espacio en casa si ya no deseas contar con este tipo de materia. Aprende cuál es la manera correcta de reciclar el formato CD, el DVD o las cintas de VHS. Tirarlas a la basura nunca es una buena opción, ya que producimos un daño grave al medio ambiente.

Cómo reciclar el formato CD, DVD y VHS

Por mi parte, lo primero que haría y así he ido realizando. Cuando he tenido oportunidad, es poner este tipo de material a la venta en plataformas de segunda mano como Wallapop. Es cierto que no vas a conseguir demasiado dinero, pero te los quitas del medio si hay algunos títulos interesantes. Pero claro, no deja de ser un poco engorroso, porque debes hacer fotografías de esos artículos de los cuales te deseas desprender, negociar la venta, quedar con el comprador o llevarlos a la oficina de Correos para enviarlos fuera de tu localidad. Algo de lo que a lo mejor no nos podemos permitir por cuestión de tiempo.

Llevar todo ese material a la basura, o al contenedor amarillo, tampoco es la opción más recomendable. La razón es muy simple, el proceso de reciclaje no va a ser correcto y lo más probable es que acaben en el lugar que no debe. Por ejemplo, las cintas VHS están hechas de diferentes materiales que deben ser tratados de manera diferente. Pensamos que el contenedor amarillo es una especie de cajón desastre. Sin embargo, esto no es así.

Una nueva vida para los CD

En el caso del CD y del DVD, son muchos los que se fabrican un curioso espantapájaros para su balcón o terraza. Seguramente habrás visto más de uno en cualquier ciudad. Tan sencillo como tomar un hilo, el de pescar es el más indicado, y colgar varios de estos CD uno debajo de otro. Si lo pones en tu balcón o en tu terraza y lo dejas que el viento los mueva, los pájaros se lo pensarán mucho para volver a posarse, ya que el reflejo de la luz los va a ahuyentar.

Ahora bien, piensa si este método no va a molestar con los reflejos de luz a tu vecino de enfrente. Pero si cuentas con una finca con árboles frutales que debes proteger de los pájaros, que no te quepa duda de que es un buen sistema. Con el paso del tiempo deberás ir renovando los CD, porque el sol se encargará de eliminar la pátina metalizada y los dejará inservibles.

Ya te decantes por hacer un espantapájaros moderno o deshacerte de ellos directamente, el lugar más indicado para llevarlos es el punto limpio más próximo a tu localidad. Allí te los aceptarán sin ningún tipo de problema y tendrán el tratamiento adecuado. Hay que recordar que el contenedor amarillo no es su espacio, ya que está destinado a envases. Gracias a la OCU podemos saber cuál es punto limpio más cercano a nuestro domicilio.

También puedes probar a consultar en alguna biblioteca o asociación si aceptan este tipo de material, lo más probable es que no, pero no va a ser perder nada por intentarlo.

Ahora, que ya sabes cómo reciclar el formato, CD, DVD o VHS, lo vas a tener mucho más sencillo para darle el tratamiento adecuado, independientemente de que desees ahuyentar pájaros o eliminarlos definitivamente de tu vida.