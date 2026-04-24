Con qué frecuencia se debe reiniciar el móvil para prolongar su vida útil y que dure muchos años más

Reiniciar el teléfono cada cierto tiempo puede alargar la vida útil del teléfono. Realizar esta práctica de vez en cuando ayudará a que funcione mejor y, de paso, también hará que el sistema operativo del terminal se desprenda de algún malware que puedan colocar los hackers malos en tu dispositivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mejor forma de reiniciar el móvil con el objetivo de alargar la vida del teléfono.

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. El smartphone ha creado necesidades en el ser humano y los números lo demuestran:

Cuenta con 3.000 millones de usuarios mensuales. Estos números demuestran que este dispositivo se ha convertido prácticamente en una prolongación de la mano de los usuarios que, además de para llamar en su función básica, también cumple otras funciones como navegador GPS, reproductor de música o de entretenimiento en redes sociales o para jugar.

Hoy en día, lo normal es que los teléfonos estén al borde del máximo de batería por sobredosis de aplicaciones y esto afecta de forma negativa al teléfono. La saturación no hace bien a la batería y esto repercute en la vida útil del terminal. Para cuidar de la mejor forma posible a tu smartphone, una buena opción es reiniciarlo cada cierto tiempo. Esto aportará mejoras en lo que tiene que ver con el rendimiento, autonomía, prevención de fallas y por motivos de seguridad.

Cada cuánto reiniciar el móvil

Los expertos en telefonía recomiendan reiniciar el teléfono móvil al menos una vez a la semana. Esto repercutirá en la vida útil de tu terminal y, por consiguiente, podrás disfrutar durante más tiempo de tu dispositivo. Teniendo en cuenta el incremento de los precios de los últimos años, también te hará ahorrar algunos euros.

La primera ventaja de reiniciar el teléfono cada cierto tiempo tiene que ver con el rendimiento a corto plazo. En muchas ocasiones, apagar y encender suele arreglar problemas como la lentitud a la hora de abrir determinadas aplicaciones y un simple gesto de un minuto hará aumentar la fluidez del terminal. Reiniciar el teléfono reorganizará todos los procesos y le hará recuperar su velocidad original. Esto es lo que siempre hemos hecho con los ordenadores. Así que tienes que seguir este consejo.

¿Se te bloquea el móvil de manera habitual? Esto también se puede solucionar con un siempre reiniciado del teléfono. En muchas ocasiones, esto se debe a la saturación del terminal y lo que necesita es un buen reseteo para que comience a coger velocidad. Esto te evitará llevar el móvil al servicio técnico, que te cobrará en consonancia.

Una de las ventajas más importantes de reiniciar el teléfono móvil tiene que ver con un aumento de la autonomía, ergo, mayor vida útil. En ocasiones, el mayor gasto de la batería se lo llevan las aplicaciones que están actuando en segundo plano y que dejarán de consumir si tienes el hábito de reiniciar al menos una vez a la semana. Esto es muy aconsejable para alargar la vida de tu dispositivo.

Reiniciar el teléfono también puede ser bueno por motivos de seguridad. Los hackers malos han cogido el hábito de introducir malwares en los teléfonos y, si reinicias el teléfono, te podrás quitar de encima este virus y tus cuentas quedarán a salvo. Incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha recomendado realizar esta acción para protegerse ante los delincuentes. Reiniciando el móvil, también instalarás las actualizaciones del sistema que eliminarán los virus que podrían poner en peligro tu teléfono.