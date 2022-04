Los smartwatches se han convertido en uno de los wearables más codiciados y adquiridos a la vez. Afortunadamente hay relojes inteligentes de precios muy diversos. Desde los más económicos que parten desde 30 euros, hasta los buques insignia de las marcas punteras como Apple, cuyos dispositivos más exclusivos sobrepasan los 1000 euros. Estos son los factores que debes tener en cuenta antes de comprar un smartwatch.

Elige bien tu smartwatch

Para que un smartwatch pueda ser considerado una buena compra, ha de tener en cuenta varios aspectos. Pero quizás el principal sea el de que nos proporcione el servicio que necesitamos. No todos tenemos las mismas necesidades, así que, estas pueden ser los principales must have de un smartwatch.

Que monitorice bien la salud

Las opciones de salud son un pilar importante a la hora de comprar un smartwatch. Hay relojes que no monitorizan bien la salud. Por ejemplo, aquellas personas que empujan un carrito de bebé con algunos relojes inteligentes puedes estos pueden que no estén contando bien sus pasos. La precisión se antoja como un factor relevante, no solo en el recuento de pasos, sino en el pulsaciones o nivel de saturación de oxígeno.

Que podamos pagar con él

Incluso pagar con tarjeta nos parece ya algo que empieza estar pasado de moda. Que un reloj inteligente posibilite pagar con él es un punto muy favorable. Probablemente no exista dispositivo va a seguro para realizar todas tus transacciones en comercio. Incluso también puede sacar dinero de cualquier cajero automático con tecnología contactless con tu reloj inteligente. Esta opción es, a día de hoy, un requisito mínimo Park a cualquier dispositivo que llevemos en la muñeca.

Que sea una prolongación de nuestro móvil

Un buen reloj inteligente es aquel con el que podemos dejar nuestro teléfono móvil en casa sin ningún inconveniente. Cada vez realizan funciones más diversas y es posible que podamos responder un mensaje desde el mismo reloj o hacer incluso una llamada aún teniendo el teléfono móvil en casa. Para ello será necesario que admita una tarjeta tipo eSIM. Pero no es necesario que el reloj cuente con esta característica, sí que nos haga la vida bastante más sencilla y práctica.

Compras recomendadas

Tanto en Amazon como en AliExpress puedes encontrar dispositivos adaptados a tus necesidades y a tu bolsillo que pueden ser una opción interesante. Prácticamente, cualquier reloj cuenta con opciones avanzadas de salud, lo que ya es un punto de partida interesante. Pero podemos ir subiendo prestaciones si nuestro presupuesto es algo más desahogado. Por ejemplo, tienes el Samsung Galaxy Watch4 por un precio de 169 euros en Amazon que es una auténtica joya. O el Apple Watch SE de 2021 por 287 euros.