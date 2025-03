¿Puede un iPhone cargar otro dispositivo? No, pero sí

Basta con hacer una búsqueda por Internet o incluso preguntarle a ChatGPT para salir de dudas: un iPhone no puede cargar otro dispositivo. Pero tras la teoría está la práctica y saber de primera mano si esto es así o no.

Cargar un iPhone con otro

Aprovechando que, por cuestiones obvias, siempre tengo más de un teléfono en casa he pensado que sería interesante saber si el iPhone proporciona carga inversa. Este concepto hace referencia a que la energía que acumula en su batería puede usarse para cargar otro. En Android es algo común, pero Apple no lo proporciona, al menos de forma aparente.

Por eso, nada mejor que salir de dudas aprovechando que tengo ahora mismo 7 dispositivos encima de mi mesa. La prueba la he efectuado con un iPhone 16 Plus que estaba al 78% de capacidad, y que he conectado al que es mi móvil principal, el iPhone 16 Pro, que tenía un poco menos, un 74%. Pero también lo he conectado a un teléfono Android cuya batería se encontraba al 40%.

Así que, dicho y hecho, solo hace falta un cable y conectar ambos dispositivos a ver si ocurría algo. Y sí, efectivamente, el iPhone con mayor capacidad de carga ha empezado a suministrar energía al que menos tenía. Bien, entonces y tras unos minuto comprobando que la transferencia se mantenía he pensado que podría probar con el móvil Android y así ha sido, ha comenzado a «beber» del teléfono donante.

¿Merece la pena hacerlo?

Puede parecer algo cuasi milagroso, pero es interesante salir de dudas. Para medir la transferencia de energía he utilizado una powerbank. La razón, tiene la posibilidad de convertirse en receptora de energía si desde la app que la controla pongo el puerto correspondiente como de entrada y no de salida.

Pues bien, el iPhone donante ha arrojado una tasa de 4 watios, una cifra pequeña que no se alcanza no con el antiguo cargador que traían los teléfonos de Apple, y que eran de 5 w, Por tanto, cargar el dispositivo puede ser algo que se eternice.

En todo caso, como recurso para tener algo de energía en un teléfono que ya flaquea no parece mala opción, ya que al cabo de un tiempo tendremos batería suficiente hasta que lo pongamos a cargar.

Por tanto, es cierto que un iPhone puede emplearse para cargar otro dispositivo. Solo te hará falta un cable y un poco de tiempo y paciencia. Pero funcionar, funciona.