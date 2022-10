Las nuevas maneras de explorar el placer masculino

El placer masculino sigue siendo tabú en determinados ambientes. No cabe duda de que la masturbación es una manera de conocimiento del cuerpo que no tiene ningún tipo de connotación negativa si no afecta a quien la practica. La tecnología se pone al servicio de los hombres gracias a dispositivos pensados específicamente para ellos. No hablamos de aquellos que se pueden comprar se puede comprar en un sexshop, sino algo bastante más íntimo y personal. El aumento de compras de productos relacionados con la sexualidad es un hecho. El VOY de Arcwave es uno de ellos.

VOY, una manera diferente de disfrutar

Este producto cuenta con un diseño muy discreto y un ajuste anatómico para que la experiencia sea máxima. No existe ningún tipo de connotación sexual en el aparato, que por el aspecto externo podría parecer incluso un altavoz inteligente. En su diseño se ha cuidado el ajuste a cualquier tamaño, su tamaño compacto y un interior de silicona repelente a las bacterias

Johanna Rief, directora de Empoderamiento Sexual de Arcwave: «Por desgracia, la masturbación sigue siendo un tabú para todas las identidades de género a nivel mundial. Pero es verdad que la conversación sobre los beneficios de la masturbación para la salud y el bienestar en la última década ha sido liderada por el movimiento de empoderamiento femenino. Abrir esta nueva línea de comunicación con la identidad de género masculina puede ayudar a los hombres a desarrollar una mentalidad similar sobre la masturbación que dé más relevancia a una rutina saludable y orientada al bienestar, pero también a la diversión».

El experto en bienestar sexual masculina, Sergio Fosela, sobre los numerosos beneficios que la masturbación ofrece para la salud, física y mental: «Con ella podemos facilitar el sueño y el buen descanso; podemos potenciar la secreción de endorfinas que reducen el estrés; la adrenalina que mejora la actividad cardíaca y mantiene una buena vascularización de los genitales; y la serotonina y la dopamina que reducen el riesgo de padecer depresión. Además, masturbarse de forma habitual reduce el riesgo de sufrir cáncer de próstata, nos aporta buen humor y nos permite conocer y explorar el propio placer y el funcionamiento de la propia sexualidad».

Un dispositivo apto incluso para personas de edades avanzadas, que pueden encontrar en el un instrumento de exploración muy efectivo, cómodo y ergonómico. No cabe duda de que esta nueva propuesta supone un punto añadido a la hora de experimentar con nuestro cuerpo, totalmente alejada de otras ya existentes con un carácter muy poco discreto y serio. VOY posibilita una experiencia añadida que supone una forma de descubrimiento del cuerpo totalmente adaptada a las necesidades de los hombres actuales. La exploración del placer masculino no tiene porque ir unida a otro tipo de componentes de marcado carácter sexual.