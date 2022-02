Cada vez hay más gadgets relacionados con este tema y quizás esta sea la razón del porqué el consumo de productos sexuales aumentó un 83% en 2021. Son las mujeres las que consumen más productos de este tipo.

Atida | Mifarma ha elaborado una radiografía de los hábitos y tendencias de consumo de productos sexuales. Se desprende, principalmente, que las mujeres son las que más compran productos sexuales. Las cifras indican que más de un 70% de las compras de salud sexual son realizadas por mujeres frente al 30% de los hombres.

Ya en 2020, por la pandemia, se observó un aumento significativo de este tipo de productos, y en 2021 también creció. Según los responsables de este estudio, la pandemia solo fue el origen de esta tendencia hacia juguetes sexuales y salud sexual. Actualmente se ha instaurado con tanta naturalidad en la vida íntima de las parejas y los solteros que se muestran impresionados.

De hecho, señalan que los consumidores están cada vez más educados en salud sexual y, pese a prejuicios y barreras psicológicas, su interés sigue creciendo.

¿Cómo será la compra de juguetes sexuales para 2022?

Tras las cifras de que el consumo de productos sexuales aumentó un 83% en 2021, las previsiones para 2022 siguen al alza. Los jóvenes de entre 18 y 24 años están dejando de utilizar preservativos, por lo que la tendencia desde el ámbito educativo y desde la propias marcas está encaminada hacia una educación sexual 360º para que los jóvenes puedan informarse sobre el sexo sin ningún tabú.

Los lubricantes se erigen entre los productos sexuales que van a cobrar un papel fundamental en 2022, es el único producto que se usa en todas las relaciones sexuales y la tendencia es educar para que se use no solo en el sexo vaginal y oral sino en el sexo anal y en la masturbación, según los responsables del estudio. En España, más del 50% de la población no utiliza lubricantes pero cuando prueban el producto lo acaban incorporando.

Otra tendencia son los preservativos ultrafinos y XXL. La innovación también llegará a los preservativos con nuevos modelos y tallas como los preservativos ultrafinos o los preservativos XXL.

Mientras que, entre los productos sexuales favoritos, el satisfyer sigue siendo el más demandado, seguido muy de cerca por el anillo vibrador Durex y el mini estimulador para el clítoris y vagina. Hay otros clásicos como juguetes anales, bolas chinas para ejercitar el suelo pélvico, lubricantes o preservativos.

Otra conclusión que se extrae de la encuesta es que , si en un inicio se creía que este tipo de productos solamente se utilizaban por personas solteras, hoy en día, se afirma que no es real.