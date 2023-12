No te compliques, estas apps de peinados y peluquería te sacarán del problema

La llegada de las fechas navideñas es también la de saber qué peinado puedo probar para estos días, el que me viene bien en la cena de nochebuena o para la fiesta de año nuevo. Sea como sea, tienes la oportunidad de saber gracias a estas apps de peinados cómo puede ser tu estilismo sin necesidad de pasar obligatoriamente a la peluquería.

Las apps para probar peinados

La ventaja de todas ellas es que te ahorran el trance, muchas veces irreversible en un periodo razonable de tiempo, de las manos del profesional del estilismo, además de la inversión de tiempo y dinero. Descarga alguna de estas, puedes hacerte a una idea.

Peinado

Su nombre ya lo dice todo. Esta primera app promete bastante, ya que es muy completa. La única pega es que está dirigida solo a mujeres, pero es cierto que ellas tienen quizás más posibilidades. Solo has de hacerte un selfie, realzar los ajustes que desees y probar con recogidos, cortes y colores. ¿Cómo te ves?

Descargar en Android

Hair Zapp

Si hay algo que gusta de esta aplicación es la calidad de los resultados que ofrece. Se trata de una app que permite ver de forma muy clara cómo vas a quedar con un alto grado de realismo. Tan sencillo como que la descargues, instales y pruebes.

Descargar en Android y en iOS

Fabby Look

Esta app se centra en aquellas personas que quieren abordar un cambio drástico, el de cambiar de color de pelo. Quizás se trate de una de las cuestiones más controvertidas y que, de fallar, puede causar más trastornos. No hace falta que te arriesgues tanto, así sabes que vas a ir sobre seguro siempre.

Descargar en Android

Style My Hair Pro

La firma L’Oréal pone a tu servicio la app para que pruebes cómo quedan sus productos en tu pelo de forma virtual. Si conoces los tintes de la marca, y gracias a la tecnología Virtual 3D deseas comprobar los resultados, ahora es el momento.

Descargar en Android y en iOS

Todas estas apps son un excelente recurso no solo de cara a la Navidad, sino en cualquier momento del año. Un cambio de imagen siempre es un proceso arriesgado y, como pasa a veces con los tatuajes, en corta parte irreversible si optamos por un tratamiento agresivo. No lo dudes, prueba cómo puede quedar tu estilismo y no lo dudes, da el paso si los resultados son convincentes