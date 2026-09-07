Ni Samsung ni iPhone: este teléfono se ha convertido en el «mejor» del mundo

No existe un consenso claro sobre cuál es el mejor teléfono móvil para los usuarios. Como en cualquier ámbito, las opiniones dependen de los gustos de cada uno. Por lo general, los iPhones son los favoritos de la mayoría. Sin embargo, los expertos de la EISA (Expert Imaging and Sound Association) han otorgado el premio principal 2026-2027 al Xiaomi 17T Pro.

Los especialistas de la EISA han valorado con buena nota este smartphone por sus excelentes especificaciones técnicas, su sistema de cámaras, su pantalla de sobresaliente calidad y el gran rendimiento de su batería, con una duración alargada.

EISA ha recogido las opiniones de diferentes publicaciones especializadas en consumo y tecnología de diversos países para llegar a esta afirmación. Los expertos prueban determinados dispositivos a lo largo del año y someten mediante votación a los ganadores.

El Xiaomi 17T Pro, flamante campeón

Este modelo del gigante chino se ha proclamado con el premio principal del año entre los smartphones. Además de las características anteriormente mencionadas, los especialistas han alabado también su potente hardware.

En cuanto a la categoría de teléfonos inteligentes plegables, el Honor Magic V6 se ha alzado como el mejor dispositivo. Su batería, notable pantalla, su excelente protección y resistencia contra el agua y el polvo y su alto rendimiento avalan esta decisión.

Al Oppo Find X9 Ultra, por su parte, le ha sido otorgado el premio a la fotografía móvil. Según EISA, el innovador sistema de cámaras con el que cuenta este dispositivo, con un gran angular de hasta 200 MP, puede ser una interesante alternativa a las cámaras de fotos con fuertes capacidades de zoom.

Samsung también fue reconocido

El premio al mejor teléfono inteligente del año recae en el Samsung Galaxy S26 Ultra gracias a sus capacidades de inteligencia artificial. Los especialistas remarcaron las funciones Now Brief, Now Nudge y Photo Assistant. Esta última permite a los usuarios editar imágenes con el uso de la voz o de texto. Además, se valoró positivamente el aprendizaje automático en los sistemas de seguridad y privacidad del dispositivo.

El segundo premio que se llevó la marca surcoreana fue otorgado a los auriculares inalámbricos Galaxy Buds4 Pro. EISA elogió la mejora en el sistema de cancelación activa de ruido y sus funciones de inteligencia artificial con respecto a modelos anteriores. Estos cascos cambian automáticamente los parámetros al analizar el entorno de forma continua.

Otras de las características que señalan de estos auriculares, desde el ámbito de la seguridad, es su capacidad para transmitir sonidos de sirena al usuario a pesar del modo de cancelación de ruido y la calidad de la transmisión de voz durante llamadas.