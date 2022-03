El uso tan intenso que hacemos de nuestro teléfono móvil conlleva a que, en algunas ocasiones, nos encontremos con problemas. Y los de carga son quizás unos de los más recurrentes. ¿Qué hacer cuando nuestro móvil no carga? Esta es una batería de soluciones que puedes aplicar si se te han agotado las ideas. Toma nota y recurre a ellas en caso de que sea necesario, seguro que encuentras una solución.

¿Qué hacer si mi móvil no carga?

La mayor parte de problemas de derivados de la carga de los teléfonos tienen un remedio simple. Veamos qué podemos hacer si vemos que nuestro teléfono no carga.

Cable o cargador de baja calidad

Suele ocurrir, por tener más accesorios recurrimos a aquellos que no ofrecen garantías y que compramos en algunos bazares. Puede darse el caso de que no hayan pasado controles de la UE, por lo que la calidad de la carga es pobre. Y no solo eso, podemos originar un accidente de índole mayor como un incendio, algo que no es nada infrecuente. Además, estos productos son nefastos para tu teléfono. Así que prueba con otros cables o cargadores y si con estos sí que carga, has de llevar esos de mala calidad al punto limpio. En Amazon tienes una buena cantidad de accesorios certificados y con buenas opiniones que puedes adquirir y garantizarte una transferencia de energía correcta. También puedes probar con un cargador inalámbrico.

Puerto de carga sucio

No te imaginas la gran cantidad de polvo que se puede acumular en el puerto de carga de un teléfono. Estas puede llegar a compactarse e impedir que el teléfono reciba corriente. Por tanto, prueba a tomar un palillo de madera y con mucho cuidado, hurgar en el interior del puerto de carga, siempre con el teléfono apagado. Si sale suciedad ahí tenías el problema. Seguro que lo pones de nuevo a cargar y han desaparecido esos inconvenientes.

La toma de corriente no funciona

Quizás tengas un enchufe en casa que ni funcione y no lo sepas o se haya ido la luz de manera momentánea. Si no recibe corriente y has probado a cambiar de cable y cargador, prueba a cambiar de enchufe. Si no funciona, puede que se haya ido la luz.

La batería está mal

Es la causa que no nos queríamos encontrar, aunque una batería suele ir dando avisos, como un tiempo de carga y un consumo errático. Si has probado todo y no carga, valora si merece la pena sustituir la batería del teléfono. Si el dispositivo está en buenas condiciones por poco más de 30 o 40 euros puede tener el teléfono como nuevo.

Si tu móvil no carga, puedes probar todas estas opciones antes de llevarlo al servicio técnico. Quizás consigas que ese problema deje de serlo.