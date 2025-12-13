Más interacción y mejores bots: Telegram estrena funciones clave en su nueva actualización

Telegram sigue avanzando en su idea de ser algo más que una simple aplicación de mensajería. La última actualización anunciada en su blog oficial introduce varias novedades pensadas para mejorar la interacción en tiempo real, facilitar el uso de bots y ofrecer más control sobre la información personal y los contactos, tanto en el ámbito social como profesional.

Comentarios en directo durante videollamadas

Una de las novedades más visibles es la posibilidad de enviar comentarios y reacciones mientras se participa en videollamadas y chats de voz grupales. Esta función permite escribir mensajes breves o reaccionar con emojis sin interrumpir al resto de participantes, algo muy útil en reuniones con muchas personas, clases online o eventos en directo. Los comentarios aparecen superpuestos en la pantalla durante unos segundos, aportando dinamismo sin romper el flujo de la conversación.

Esta opción está disponible en llamadas grupales de hasta 1.000 participantes y se activa fácilmente desde el botón de mensaje dentro de la propia llamada. Es una solución práctica para quienes quieren participar sin tener que activar el micrófono constantemente.

Más control y contexto en los contactos

Telegram también refuerza su vertiente más personal con nuevas opciones para gestionar contactos. A partir de ahora es posible añadir notas privadas en el perfil de cualquier contacto, visibles solo para el usuario que las crea. Esto permite guardar información útil, como el contexto en el que se conoció a esa persona o detalles que ayuden a identificarla rápidamente.

Además, la app facilita la sugerencia de cumpleaños al editar un contacto, lo que ayuda a que esa información quede registrada y pueda generar recordatorios automáticos. Es un pequeño cambio, pero encaja bien con la idea de convertir Telegram en una herramienta más completa para el día a día.

Hilos de conversación para bots

Una de las mejoras más importantes llega para los bots, un elemento clave dentro del ecosistema de Telegram. La plataforma ha añadido soporte nativo para hilos de conversación, lo que permite a los bots manejar distintos temas dentro de un mismo chat sin mezclar respuestas. Esto resulta especialmente útil en bots de atención al cliente, asistentes automatizados o servicios basados en inteligencia artificial.

Gracias a estos hilos, las conversaciones pueden ser más claras y organizadas, evitando confusiones cuando un bot gestiona varias solicitudes al mismo tiempo. Para los desarrolladores, supone una mejora importante en la forma de diseñar experiencias conversacionales más complejas.

Respuestas en tiempo real mientras el bot “piensa”

Relacionado con lo anterior, Telegram también permite que los bots transmitan respuestas en tiempo real mientras se están generando. En lugar de esperar a que el mensaje esté completo, el usuario puede ver cómo se va construyendo la respuesta, algo especialmente útil en bots que procesan información extensa o utilizan modelos de lenguaje avanzados.

Este comportamiento hace que la interacción sea más natural y reduce la sensación de espera, acercando la experiencia a una conversación más fluida y humana.

Cambios visuales en iOS con Liquid Glass

Además, los usuarios de iPhone también notarán cambios estéticos. Telegram ha adoptado el nuevo estilo visual conocido como Liquid Glass en iOS 26, con elementos translúcidos y efectos de profundidad en la interfaz. Barras, paneles y controles adoptan un aspecto más moderno y coherente con el diseño del sistema operativo, sin afectar al rendimiento. Aunque se trata de un cambio principalmente visual, contribuye a que la experiencia de uso resulte más agradable y actual.

Mejoras en regalos y funciones Premium

La actualización incluye también ajustes en el sistema de regalos y en las funciones asociadas a Telegram Premium. La interfaz para enviar y gestionar regalos es ahora más clara, permitiendo descubrir colecciones, estilos desbloqueables y opciones especiales de una forma más ordenada, algo que refuerza el componente social y personalizable de la plataforma.

Una actualización que refuerza la identidad de Telegram

Gracias a este conjunto de novedades, Telegram vuelve a marcar distancias frente a otras aplicaciones de mensajería apostando por funciones avanzadas, flexibilidad y un ecosistema cada vez más completo. Las mejoras en llamadas, bots y gestión de contactos no son cambios aislados, sino pasos coherentes dentro de una estrategia que busca ofrecer más control al usuario y más herramientas a desarrolladores y creadores.