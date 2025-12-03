Lachispa brilla en Apple Music: la nueva voz que reimagina el flamenco desde su raíz más pura

Lachispa se ha convertido en el nuevo nombre propio del programa Up Next de Apple Music, un reconocimiento que consolida el impulso de una artista que está redefiniendo el flamenco desde una sensibilidad moderna. La joven gaditana, cuyo talento conecta con una generación que vive el género como algo propio y en constante renovación, asume este papel en un momento clave de su evolución.

Lachispa, nueva artista Up Next

El programa Up Next se ha consolidado como una plataforma esencial para descubrir voces con proyección local e internacional, y nombres como Dora Postigo, Guitarricadelafuente, María José Llergo, Judeline, Alcalá Norte o La Paloma han pasado antes por esta selección editorial. Ahora es Lachispa quien toma el relevo, aportando una propuesta donde tradición y vanguardia se entrelazan con una naturalidad que atrapa desde la primera escucha.

Su universo musical bebe de figuras clave del flamenco como Camarón o Lola Flores, pero también de referentes contemporáneos como Rosalía, Dellafuente o Judeline. Esa mezcla construye un ADN artístico versátil que dialoga con un público joven y con un género que vive un momento de expansión. La propia artista celebra ver cómo el flamenco ocupa un espacio central en su generación y defiende la importancia de contar historias desde la autenticidad.

El camino de una voz que crece sin freno

La trayectoria de Lachispa comenzó a tomar forma en 2018, cuando se unió como corista a la gira El Mal Querer de Rosalía. Aquella experiencia fue un punto de inflexión, una verdadera escuela donde compartió escenario con artistas que marcaron su crecimiento profesional. Aun así, su vínculo con la música venía de lejos. Con tan solo seis años apareció en Menuda Noche de Canal Sur, actuó junto a figuras como David Bisbal o India Martínez y, tras ser descubierta por Manuel Ruiz “Queco”, inició un recorrido que la llevó a colaborar con Niña Pastori, David DeMaría o Tomatito.

En 2022 debutó como actriz en la serie UPA Next, y un año después lanzó su primer single, Vente conmigo. Su álbum debut, Siempre Pura, llegó en 2024 y en 2025 fue reconocido con el Premio Radiolé. Ese mismo año, su paso por el Benidorm Fest con Hartita de llorar consolidó aún más su presencia en la escena. Durante 2025 llevó su gira Siempre Pura a varios de los festivales más destacados del país, mostrando una madurez artística que confirma que su carrera avanza con decisión.

El compromiso continuo de Apple Music con el flamenco

Apple Music ha reforzado su apuesta por la diversidad de géneros y, especialmente, por el flamenco como uno de sus pilares culturales en España. Una prueba reciente fue El Encuentro, el evento en vivo celebrado el 19 de noviembre en la Puerta del Sol, donde el género sonó con toda su fuerza y su ADN contemporáneo. También destaca el espacio ¡Viva el Flamenco!, dedicado al Día Internacional del Flamenco, donde artistas de distintas generaciones comparten su visión y sus influencias. En este marco, Lachispa ofreció una playlist que resume la amplitud y la energía que definen su música.

Una artista llamada a marcar el futuro

Con su incorporación a Up Next, Lachispa reafirma un recorrido que combina talento, honestidad y una presencia escénica que prende desde los primeros compases. Su música, que nace del flamenco pero mira hacia adelante, la sitúa como una figura clave en la renovación del género. Una voz que emociona, que vibra y que está preparada para llevar el flamenco pop a una nueva etapa.