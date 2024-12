4 juegos entretenidos para tu móvil por si la cena de Nochebuena es un tostón

Las cenas de Nochebuena pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, siempre es bonito ver a la familia, reunirse con amigos y estar juntos. Sin embargo, puede que el plan no sea el que más te interese, además de que soportar los chistes malos del cuñado de turno otra vez no parece algo muy motivador. Descarga algunos de estos 4 juegos en tu móvil para que el tiempo pase rápido y entretenerse.

4 juegos de móvil entretenidos

Mi primera elección pasa por Fruit Ninja, tan sencillo como entretenido. Tui cometido es cortar frutas que caen del cielo con una espada samurai y evitar las trampas. No tienes que pensar, es el juego ideal para apagar el cerebro mientras tu cuñado va por el sexto chiste malo. Descárgalo para iPhone y Android.

La siguiente opción puede ser la que me entretiene cuando viajo en avión, nada menos que Angry Birds. Pero en este caso, de todas las versiones que existen me quedo con la genuina, la primera que sacaron hace años. Destruye esos cerdos verdes tan desagradables con tu arsenal de pájaros. Un clásico que no falla mientras oyes el susurro de batallitas oídas mil veces. Descárgalo para iOS y para Android. En este caso el enlace de descarga no es de la Google Play Store al no encontrarse disponible desde el año pasado.

Cambiamos de registro por uno más apocalíptico. Plague Inc. es un juego de simulación estratégica donde los jugadores deben crear y evolucionar un patógeno con el objetivo de infectar y acabar con la humanidad. Si el espíritu navideño no va contigo, ahora es el momento de dar rienda suelta a tu maldad. Descárgalo en iOS y en Android.

Hidden Folks es un clásico que guarda muchas semejanzas con el popular «¿Dónde está Wally», pero en blanco y negro y en versión digital. Un juego que es ideal para esos momentos en los que necesitas abstraerte de todo y no escuchar los villancicos que llevan sonando un buen rato. Descárgalo en iOS y en Android.