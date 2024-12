Las playlists de Apple Music para amenizar la Nochebuena

La Nochebuena es un momento único, una velada en la que las familias se reúnen para celebrar, ya sea por tradición, por disfrutar del espíritu de la Navidad o simplemente por pasar tiempo juntos. Nada mejor que una buena selección de música navideña para ambientar este encuentro tan especial. A continuación, te mostramos las playlists imprescindibles de Apple Music para esta Nochebuena.

Apple Music te anima la Nochebuena

El periodo navideño sería impensable sin música. Los villancicos que todos conocemos tienen un lugar especial, pero la banda sonora de estas fechas va mucho más allá. Hay canciones que, aunque no sean puramente navideñas, evocan la magia de estas fechas y despiertan recuerdos entrañables.

Apple Music ofrece una amplia selección de playlists pensadas para cada momento de estas fiestas. Desde villancicos tradicionales y clásicos atemporales hasta éxitos modernos del 2024 que encajan perfectamente en el espíritu navideño. Canciones como All I Want for Christmas Is You o Last Christmas no faltan, pero también hay espacio para temas más recientes que han encontrado su lugar en la Navidad.

Selección para todos los gustos

La variedad es clave en las playlists de Apple Music. Encontrarás opciones para quienes buscan una velada tranquila y cálida, con temas suaves de piano o jazz, pero también listas más animadas para aquellos que quieren bailar y cantar en familia. Algunas de las playlists más interesantes para esta Nochebuena y Navidad son las de villancicos clásicos, un repaso por los temas tradicionales que nunca pasan de moda., mientras que esta hace un repaso a temas navideños en español.

El pop navideño se materializa con canciones modernas y pegadizas que levantan el ánimo de cualquier celebración. ¿Te animas a probar con la impresionante voz de Mariah Carey? Esta playlist es para ti.

¿Deseas que te acompañe Frank Sinatra cantando por Navidad? Esta es tu lista. No importa si estás preparando la cena o envolviendo regalos, siempre habrá bastantes playlists que se convierten en la banda sonora de la Navidad.

Una Navidad para todos

La música de Nochebuena no solo está destinada a grandes reuniones. También puede ser un fiel compañero para quienes, como quien os escribe, pasan estas fechas en soledad. Apple Music nos permite envolvernos en la calidez de estas obras y sentirnos acompañados aunque no tengamos compañía física.

Quiero aprovechar esta oportunidad para desearte una feliz Nochebuena y un maravilloso día de Navidad. Que la música llene de alegría cada rincón de tu hogar. ¡Felices fiestas!