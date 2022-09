Los modelos de iPhone que se quedarán sin actualizaciones desde este mes

Todas las miradas están puestas en el próximo miércoles siete, momento en el que se presentará el iPhone 14, el nuevo Apple Watch y iOS 16. Esta versión del sistema operativo de la manzana mordida no podrá instalarse en estos modelos que a continuación referimos. ¿Supone su fin? No, en absoluto, todavía podrás usar esto iPhone sin problemas más años a pesar de que no haya actualización.

¿Usas algunos de estos iPhone?

Los dispositivos que ya no recibirán actualizaciones son desde el iPhone 6s a Style la serie del iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Es decir, estamos hablando de dispositivos lanzados en el año 2015 y 2016. A decir verdad, sorprende que el teléfono tan antiguos, tecnológicamente hablando, se haya podido instalar y hacer funcionar iOS 15. Un sistema operativo que tiene unos requerimientos bastante elevados. Volvemos a recordarte en un listado cuáles son los teléfonos que ya no podrán instalar iOS 16 desde el 7 de septiembre.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

Por tanto, los teléfonos que listamos a continuación si son los que van a recibir iOS 16 desde esa fecha. Conviene resaltar que el miércoles 7 de septiembre es la presentación del nuevo iPhone y del nuevo sistema operativo. Esto no tiene porque decir qué desde ese día pueda descargarse iOS 16. Generalmente, Apple deja pasar un par de semanas hasta que esto es posible. Si tienes alguno de estos teléfonos que referimos aquí debajo, podrás actualizarte a iOS 16.