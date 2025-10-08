HUAWEI WATCH Ultimate 2, el reloj que habla bajo el agua y apunta al trono de los smartwatch

El nuevo HUAWEI WATCH Ultimate 2 llega como la propuesta más ambiciosa de la marca para quienes buscan un reloj premium con prestaciones realmente diferenciales. La firma lo ha construido con metal líquido a base de circonio, cristal de zafiro y un bisel de cerámica bicolor, y lo ha orientado a usuarios que combinan deporte, aventuras al aire libre y seguimiento de salud sin renunciar a diseño y autonomía. Además, estrena una función inédita en el segmento, comunicación bajo el agua mediante señales acústicas.

Qué trae de nuevo

La gran novedad está en el buceo. Este reloj soporta inmersiones de hasta 150 metros y permite realizar llamadas, enviar mensajes predefinidos o emoticonos y reproducir música bajo el agua a través de transmisión acústica, con un alcance de hasta 30 metros. Para emergencias, integra un SOS submarino operativo hasta 60 metros, pensado para pedir ayuda rápida cuando algo no va bien. Es una combinación que cambia el papel del smartwatch en el entorno subacuático, donde antes la comunicación quedaba prácticamente vetada.

Otro punto diferencial es su conectividad en superficie. Incorpora un sistema de antena GAP que mejora la intensidad y estabilidad de la señal en exteriores, y un posicionamiento HUAWEI Sunflower con doble banda y compatibilidad con cinco sistemas GNSS, afinado con algoritmos propios para ofrecer navegación precisa incluso en condiciones difíciles. Con la eSIM, el reloj puede realizar llamadas sin depender del móvil, y la cancelación de ruido con IA ayuda a que la voz llegue limpia aunque haya viento o ruido ambiente. Suma detección de caídas, SOS de emergencia y monitorización de gran altitud, funciones pensadas para dar un plus de seguridad a montañeros y aventureros.

Salud de alto nivel y autonomía larga

El HUAWEI WATCH Ultimate 2 integra el sistema TruSense con multisensor X-TAP, que combina ECG, PPG y sensores táctiles para capturar datos desde la yema del dedo y ofrecer hasta 10 métricas clave de salud de forma más rápida y precisa. Además de SpO₂ en tiempo real, monitoriza frecuencia cardiaca y sueño con mayor detalle. En batería, el fabricante habla de hasta 11 días en modo de ahorro y alrededor de 4,5 días en uso estándar, valores que encajan con el perfil de reloj “siempre listo” para varios días de actividad sin pasar por el cargador.

Pensado para deporte y outdoor

Más allá del buceo, el reloj incluye mapas de campos de golf en alta definición y un conjunto de funciones profesionales para actividades al aire libre, algo que refuerza su carácter multideporte. La construcción con metal líquido de circonio y el cristal de zafiro buscan resistir golpes y arañazos, mientras que la cerámica nanocristalina aporta rigidez y acabado premium. Está disponible en Blue y Black, dos tonos que encajan con el perfil elegante y deportivo que persigue este tope de gama.

Extras de software y servicios

Con la compra del reloj, y también con la serie WATCH GT 6, los usuarios acceden al programa HUAWEI MultiPass, con ventajas y experiencias valoradas en hasta 189 € en apps como HUAWEI Health, Komoot, Bikemap, Fiit, Clue o Endel. La idea es mejorar la experiencia real con el ecosistema y sumar valor más allá del dispositivo. Además, hasta el 31 de diciembre de 2025 se ofrecen cinco servicios de asistencia premium gratuita, consultoría, limpieza, diagnóstico, actualización de software y recogida y entrega a domicilio.

Precio y disponibilidad en España

El HUAWEI WATCH Ultimate 2 está disponible desde hoy, 8 de octubre, por 899 € en color Black y 999 € en Blue. Incluye un cupón de 100 € con el código ALANZULTI2 y de regalo los HUAWEI FreeBuds Pro 4 en la tienda oficial. También puede comprarse en otros canales habituales. HUAWEI busca competir en la franja más alta del mercado con un argumento claro, si haces buceo, montaña o golf y quieres un smartwatch que te acompañe sin concesiones, aquí tienes una opción seria y distinta.