He probados decenas de auriculares y estos son mis consejos para acertar

El año pasado tuve la oportunidad de probar 22 parejas diferentes de todo tipo de auriculares, desde económicos que partían de los 30€ hasta modelos ya de tres cifras. Con todo este bagaje, quiero proporcionarte cuáles son los mejores consejos a la hora de elegir unos.

Cómo elegir tus auriculares

En primer lugar, debemos tener muy claras cuáles son nuestras necesidades. Si vamos a escuchar podcast o contenido de YouTube, podemos salir del paso con unos auriculares económicos, ya que no vamos a demandar una calidad de sonido excepcional. A poco que busques en cualquier tienda online, encontrarás una oferta muy amplia que va a cubrir tus necesidades. Auriculares de un rango de entre 20 y 30€ van a darte lo que realmente necesitas.

Ahora bien, no se trata de ser un sibarita del audio, pero tampoco podemos pretender obtener la mejor calidad de sonido sin realizar una inversión. Aquí se cumple el dicho de “cuanta más azúcar, más dulce”. Creo que merece la pena realizar un esfuerzo si queremos dar un paso adelante y los vamos a utilizar para escuchar música o una buena película.

La tecnología de cancelación de ruido permite aislarte de los sonidos del ambiente. Todos los auriculares ofrecen cancelación de ruido pasiva, es decir, es el propio dispositivo el que bloquea en mayor o menor medida el ruido exterior. Pero la tecnología de cancelación de ruido activa es diferente, y creo que se trata de un aporte más interesante a la hora de oír música por la calle o en ambientes algo más ruidosos.

Afortunadamente, la cancelación de ruido ya no es una tecnología destinada a los modelos más caros. Ha conseguido recortar su precio y auriculares que no son nada caros ya la incorporan. Tenlo en cuenta a la hora de elegir aquellos que desees.

En cuanto a los diferentes diseños de auriculares, los principales son los intraurales, aquellos que se introducen directamente en el canal auditivo, o los circumaurales, de tipo diadema. Los primeros cuentan con la ventaja de la portabilidad, mientras que los segundos son muy cómodos e ideales para casa. Aquí ya entramos en cuestión de gustos personales, pero si lo que buscas son unos auriculares para llevarte al trabajo y utilizarlos en el transporte público, cuanto más pequeños, mejor.

También hay auriculares de tipo deportivo o de conducción ósea. Estos últimos proporcionan un tipo de escucha diferente y son bastante particulares, pero quítate la idea de la cabeza de que puedes conducir cualquier vehículo con ellos. Ls multa es de 200€, y además, es muy peligroso.

Si adoptas unos auriculares de conectividad inalámbrica, mucho mejor aquellos que cuenten con versiones recientes de Bluetooth, siempre que sea Bluetooth 5.0 o superior, ya que vas a evitar muchos quebraderos de cabeza en cuanto al emparejamiento.

Antes que la autonomía y la carga, de la que hablaré ahora, es interesante que unos auriculares cuenten con certificación de tipo IP contra el agua, el polvo o el sudor, ya que así los tendrás en mejor estado durante más tiempo. En cuanto a la autonomía, qué menos que sean capaces de ofrecer cuatro horas de reproducción continua y que el estuche de carga, si utilizas unos inalámbricos, permita que con pocos minutos tengas más horas de reproducción. En todo caso, la facilidad de conectarlos con el mismo cable que tu teléfono ha hecho que la autonomía quizás no sea un factor tan decisivo.

Finalizo con las funciones de asistente de voz. Si además deseas responder llamadas, has de buscar auriculares con micrófonos de buena calidad y que sean capaces de aislar el ruido ambiente durante tus conversaciones. En este caso, hablamos de una tecnología algo más avanzada y que va a tener un peso específico en el precio final de los auriculares. Pero es algo que merece la pena, ya que muchas personas trabajan frente a un ordenador con auriculares escuchando música y, gracias a ellos, pueden seguir contestando al teléfono sin necesidad de interrumpir el flujo de trabajo.

Definitivamente, la oferta es tan amplia que puedes elegir auriculares decentes por un precio que no llegue a los 100€. Sin embargo, no pretendas esperar una calidad de sonido excepcional en rangos muy bajos, porque es directamente imposible. En los auriculares, pagas por lo que recibes, pero no todos los usuarios necesitamos lo mismo. Más que la clave de gastar más dinero por obtener mejores prestaciones, está la de saber qué es lo que realmente necesitamos.

Mi madre, usuaria de tecnología con 83 años, está realmente contenta con unos auriculares inalámbricos de 20€ que le compré para seguir el fútbol y las telenovelas desde su ordenador portátil. Si se mira desde esa perspectiva, la mejor compra de auriculares es la que nos proporciona la solución a nuestras necesidades.