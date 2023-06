Hackean el canal de Youtube de Ibai y emiten una presentación en directo de Tesla

Ibai Llanos se ha tomado con humor el hackeo que ha sufrido este domingo su canal de Youtube, en el que los hackers han borrado los vídeos y han comenzado a emitir una presentación de Tesla. El streamer se lo ha tomado con cierta chanza y ha escrito: «Lo de que me hayas hackeado mi canal de Youtube es algo que me toca las pelotas Elon Musk».

Animada mañana de domingo para el más grande creador de contenido español. Ibai Llanos ha podido comprobar cómo unos hackers se la han liado tomando el control de su canal de Youtube. El destrozo ha sido considerable ya que, aparentemente, todos los vídeos de Ibai han sido eliminados.

Además de todo eso, los piratas informáticos han decidido tocarle las narices a Llanos emitiendo en bucle una presentación de Tesla, la compañía de coches eléctricas fundada por Elon Musk, que también es duelo de Twitter.

Precisamente ha sido a través de la red de micromensajes a través de la cual Ibai se ha desahogado tras conocer la barrabasada que le han montado los hackers: «Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas», ha escrito.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Hackeo a Ibai Llanos en Youtube

Por el momento, se desconoce quién puede estar detrás del hackeo a Ibai y los motivos que han llevado a perpetrar semejante acción contra el streamer. También se desconoce si todos los contenidos que había en el canal de youtube de Ibai son recuperables o no. Lo que es cierto es que el alcance y los ingresos por esta vía se van a resentir.

También se desconoce cómo los piratas informáticos han sido capaces de hacerse con el control del canal de Youtube de Ibai Llanos, aunque circulan algunas teorías. La más plausible es que los hackers hayan incluido un virus con un troyano en alguna descarga o email y basta con que un miembro del grupo de editores y colaboradores de Ibai haya activado la puerta trasera para que accediera a la plataforma.