El Grupo LEGO cumple su propio lema y reconstruye la primera PlayStation de la historia, ladrillo a ladrillo

El Grupo LEGO ha presentado LEGO PlayStation, el primer set inspirado en la consola de Sony que entra en su catálogo de construcciones para adultos. La pieza homenajea a la máquina que llevó los videojuegos a los salones de medio mundo en los años noventa, con una réplica que apuesta por la fidelidad casi exacta antes que por el gesto simbólico.

El anuncio se ha producido durante el último PlayStation’s State of Play, el escaparate habitual de Sony para sus novedades. Son 1.911 piezas pensadas para constructores adultos, no para niños, y la que la propia compañía fija la edad mínima recomendada en 18 años.

El clic de encender que vuelve de los noventa

La réplica reproduce la silueta gris de la PlayStation original a una escala cercana al 1:1, con más de 6 centímetros de alto, 26 de ancho y 19 de profundidad. Según sus especificaciones, el objetivo era recrear el ritual de encender la consola e insertar un disco tal y como lo vivió toda una generación de jugadores.

Para lograrlo, el set incorpora un mando construido con ladrillos que se puede enchufar físicamente a la consola, además de botones táctiles y funcionales de apertura y encendido. Son detalles que convierten el montaje en algo más que un adorno de estantería.

Dos videojuegos legendarios escondidos bajo la tapa

Abrir la consola descubre otra sorpresa, dos dioramas montables inspirados en juegos que marcaron la biblioteca original de PlayStation. Uno reproduce un pequeño circuito de Gran Turismo, lanzado en 1997, con coches en miniatura listos para la salida.

El otro recrea una escena de Ape Escape, el título de 1999 que popularizó el uso del mando dual analógico, con su característico casco de mono en rojo o azul. Ambos dioramas se pueden guardar dentro de la consola o sacarlos para exhibirlos junto al resto del montaje.

Cuánto cuesta y cuándo se puede tener esta reliquia

El set tiene un precio de 159,99 euros. Los miembros de LEGO Insiders podrán comprarlo en acceso anticipado a partir del 1 de octubre de 2026, aunque hasta el día 3 la compra queda reservada exclusivamente a ese programa.

A partir del 4 de octubre, el set estará disponible para todo el público a través de LEGO.com/PlayStation, en tiendas LEGO y en distribuidores seleccionados. El propio nombre de la compañía explica el porqué de esta jugada. LEGO nació en Billund, Dinamarca, en 1932 y toma su nombre de las palabras danesas leg godt, que significan jugar bien. Casi un siglo después, ese lema encuentra en PlayStation a un compañero de juegos con el que comparte más de una generación de nostalgia.