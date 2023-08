Google te avisa: eliminará tu cuenta si no la usas

Cualquiera de nosotros tiene alguna cuenta en alguno de los productos de Google, ya sea un correo electrónico de Gmail, YouTube o los documentos que utilizamos para poder trabajar online. El gigante norteamericano está enviando correos electrónicos a usuarios que no están utilizando sus productos y están entrando en una situación de inactividad.

Google te da 2 años

Si utilizas con frecuencia tu producto de Google no debes preocuparte, pero si alguna vez te sacaste una cuenta para algo, guardas en esa información importante y no la utilizas, Google va a eliminarla en un plazo de dos años. Ha decidido cambiar este periodo de inactividad, y será a partir del 1 de diciembre de 2023 cuándo empezarán eliminarse las primeras cuentas. Es decir, si desde diciembre de 2021 no has iniciado sesión en esa cuenta que todavía me tienes olvidada, lo más probable es que te encuentres sin ella a partir de esa fecha.

Tal y como informa el propio servicio, «las cuentas de Google que se están utilizando se consideran activas. La actividad puede incluir las siguientes acciones que realizas al iniciar sesión o mientras tienes la sesión iniciada en tu cuenta de Google»

Leer o enviar un correo

Usar Google Drive

Ver un vídeo de YouTube

Compartir una foto

Descargar una aplicación

Usar la Búsqueda de Google

Usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o un servicio de terceros

Como puedes apreciar, bastará con realizar cualquiera de estas acciones en tu cuenta, independientemente del dispositivo desde el que inicies sesión, para evitar que Google lo elimine. De esta forma, el propio servicio iniciará una limpieza para eliminar todas aquellas cuentas que no tienen movimiento por parte de sus creadores, lo que ayuda también a mejorar la privacidad del resto de los usuarios.

Este todopoderosa corporación ofrece una cantidad muy alta de servicios de manera gratuita para quien desee realizar algún tipo de tarea. Proporciona 15 GB gratuitos en su nube para guardar fotografías, pone a tu disposición el servicio de documentos de Google para poder trabajar con hojas de cálculo, documentos de texto o de presentaciones, sin que tengas que pagar nada.

Pone también a tu servicio Drive, para poder guardar todo tipo de archivos, de forma remota. Su servicio de correo electrónico Gmail es uno de los más populares del mundo, y en su momento fue pionero al ofrecer un giga de capacidad en sus cuentas, hace prácticamente dos décadas.

Así que, rescata las credenciales de aquellas cuentas que tienes olvidada y realiza cualquier acción simple como iniciar sesión o vacía tu bandeja de correo, así te aseguras de que Google no lo eliminará.