Giro inesperado en ChatGPT: vienen cambios que no te esperabas

La inteligencia artificial está perfectamente instalada en el día a día de los miles de millones de personas que habitan el planeta Tierra y las empresas que ofrecen esta tecnología andan a la carrera por ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos del mundo. Una de las que está en auge es ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI que podría añadir contenido erótico en los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este paso que parece va a dar ChatGPT y que puede ser una revolución en la IA.

Sam Altman, CEO de OpenAI, puso el pasado lunes números al éxito mundial de ChatGPT, la inteligencia artificial que lucha contra los gigantes como Google o Meta (dueña de Facebook, Instagram o WhatsApp), que en los últimos meses han decidido hacer una apuesta total y decidida por la inteligencia artificial. El dueño de ChatGPT sacó músculo hace unos días dejando claro que cuentan con 800 millones de usuarios activos semanales.

«Hoy, 4 millones de desarrolladores han trabajado con OpenAI, más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana y procesamos más de 6.000 millones de tokens por minuto en el API», afirmó Sam Altam sobre la buena salud en materia de usuarios de la que goza la compañía pionera en inteligencia artificial.

ChatGPT y la apuesta por el contenido erótico

Esto se traduce en más de 3.000 millones de usuarios mensuales que en los próximos meses podrían beneficiarse de una novedad en la que siguen trabajando en Estados Unidos: el contenido erótico en la inteligencia artificial. Durante su intervención, Sam Altam también anunció en exclusiva que a partir del próximo mes de diciembre disminuirán las restricciones de seguridad para que las respuestas de la inteligencia artificial sean más «humanas» y que la IA pueda tener conversaciones eróticas con los adultos que, obligatoriamente, tendrán que verificarse previamente.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

«En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de tratar a los usuarios adultos como adultos, permitiremos aún más, como el erotismo para adultos verificados», informó el CEO de ChatGPT sobre la gran novedad que prepara esta inteligencia artificial y que puede suponer un antes y un después en esta materia. «Si quieres que tu ChatGPT responda de una manera muy humana, utilice muchos emojis o actúe como un amigo, ChatGPT debería hacerlo», dijo en su exposición.

Altman también dejó claro que ChatGPT impide generar o mostrar material sexual explícito o pornográfico, pero sí podrá tratar, a través de textos literarios, temas eróticos o de sexualidad. Así que estas conversaciones, que sólo podrá tener la inteligencia artificial con adultos debidamente verificados, sólo podrán ser similares a los relatos eróticos que se han publicado en libros o se pueden encontrar en diversos sitios de internet.

A través de las redes sociales, Altman también dejó claro que en su día hicieron «ChatGPT bastante restrictivo para asegurarnos de ser cuidadosos con los problemas de salud mental». Ese límite «lo hizo menos agradable para muchos usuarios que no tenían problemas de salud mental». «Dada la gravedad del tema, queríamos hacerlo bien», dijo sobre la introducción de material erótico en la inteligencia artificial a partir del próximo mes de diciembre.

Nuevo comunicado de ChatGPT

Tal fue la revolución que causó el paso de ChatGPT al contenido erótico que el propio Altman tuvo que responder a su propio comunicado reafirmándose en su idea inicial. «Como ya dijimos, hemos decidido priorizar la seguridad sobre la privacidad y la libertad de los adolescentes. Y no estamos flexibilizando ninguna política relacionada con la salud mental. Se trata de una tecnología nueva y potente, y creemos que los menores necesitan una protección significativa», dijo en las redes sociales.

También dejó claro que: «Nos importa mucho el principio de tratar a los usuarios adultos como adultos. A medida que la IA cobra mayor importancia en la vida de las personas, permitirles una gran libertad para usarla como deseen es una parte fundamental de nuestra misión». «Por supuesto, esto no se aplica a todos: por ejemplo, seguiremos sin permitir cosas que perjudiquen a otros y trataremos a los usuarios con crisis de salud mental de forma muy diferente a quienes no las padecen. Sin ser paternalistas, intentaremos ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos a largo plazo», dijo.

Para finalizar, afirmó que «no somos la policía moral elegida del mundo». «De la misma manera que la sociedad establece otros límites apropiados (como las películas para adultos, por ejemplo), queremos hacer algo similar aquí», informó.