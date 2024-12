Estos son los tipos de apps a evitar en un móvil Android

Android es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo, y hay una gran cantidad de aplicaciones interesantes que cubren prácticamente cualquier espectro. Sin embargo, hay apps que debes evitar en tu teléfono Android a toda costa, porque pueden recabar más datos de los necesarios, instalar algún tipo de virus o bien, hacer que tu experiencia en el uso de tu teléfono no sea la más adecuada.

No instales este tipo de apps en Android

En primer lugar, debemos es un tipo de aplicación muy común que son aquellas que potencian WhatsApp, es decir, proporcionan funciones añadidas que la aplicación original no tiene. Más que nada porque violan los términos de servicios de la aplicación matriz, comprometen la seguridad de tus conversaciones y, finalmente, te estás arriesgando a que tu cuenta de WhatsApp que desbloqueada para siempre. Es decir, no podrás utilizar la aplicación con tu número de toda la vida nunca más. Echa un vistazo a algunas de las aplicaciones para WhatsApp que debes de evitar.

La mayoría de aplicaciones antivirus tampoco son necesarias en un móvil Android. Para comenzar, porque suelen generar problemas de rendimiento y generan falsos positivos, consumen recursos del sistema sin que haya algún tipo de beneficio y, finalmente, porque Android ya tiene una protección integrada, Google Play Protect.

Aquellas destinadas a ofrecer un mejor rendimiento o a limpiar tu dispositivo, también aportan más problemas que beneficios. Para comenzar, suelen cerrar procesos que Android gestiona de manera eficiente por sí mismo, penalizan mucho el rendimiento y la duración de la batería y ocupan un espacio que podrías dedicar a otras cuestiones sin que haya un beneficio importante.

Mucho cuidado también con algunas aplicaciones de criptomonedas. Es cierto que muchas de ellas son totalmente fiables y las más conocidas no van a suponer ningún inconveniente. Pero mucho cuidado con aquellas que no están verificadas y que pueden ofrecer esquemas de estafas piramidales o promesas totalmente irreales de ganancias. Antes de instalar cualquiera de ellas, busca las opiniones de esa aplicación para salir de duda. Además, invertir en criptomonedas implica un conocimiento muy profundo de los mercados, por lo que es muy sencillo perder dinero. Invierte siempre bajo tu responsabilidad y con conciencia.

Hay otro tipo de aplicación que no aporta absolutamente nada tu teléfono Android, básicamente porque el sistema operativo ya cuenta con esa función que esa aplicación quiere instalar. Por ejemplo, las aplicaciones de linterna, las que leen códigos QR o las calculadoras. No tienen porque ser peligrosas en sí, pero es cierto que no van a aportar ningún valor añadido al uso de tu dispositivo.

Finalmente, las aplicaciones de teclados de terceros también pueden registrar lo que escribes, incluyendo los contraseñas. Todos los datos se enviarían a servidores externos con fines totalmente perniciosos. A la hora de optar por teclados de terceros, solamente de desarrolladores conocidos.

Todas estas son las apps a evitar en Android, porque pueden costarte un importante disgusto o bien, hacer que la experiencia de uso con tu dispositivo no sea la que esperabas. En caso de duda, borra esas aplicaciones y no te compliques tanto, tu teléfono, seguro que tiene alguna opción recomendable que ofrecerte antes que una externa.