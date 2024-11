Este es uno de los chollos que más me convence del Black Friday, el del AirTag

El Black Friday en Amazon nos está dejando alguna oferta interesante, pero para mí, una de las más útiles es esta que te muestro a continuación. Seguro que has escuchado hablar de los AirTag de Apple; de hecho, he publicado diferentes artículos sobre ellos. Amazon ha lanzado una oferta que rebaja un 31 % el precio del paquete de 4 unidades.

El AirTag arrasa en Amazon este Black Friday

Un AirTag es un dispositivo de forma redondeada que lleva una pila en su interior. Emite una señal que permite localizar objetos; por eso, lo puedes utilizar como llavero, llevarlo dentro de tu bolso o de tu cartera, por si tienes tendencia a olvidar dónde los has dejado. Gracias a la aplicación Buscar en tu iPhone, puedes tener la certeza de saber en todo momento dónde se encuentran esos objetos.

El paquete de cuatro AirTag tiene un precio habitual de 129 €, y en Amazon se puede comprar hoy por 89 €, lo que supone un ahorro muy importante. Particularmente, utilizo dos de ellos: uno lo tengo como llavero y el otro, dentro de mi cartera. Lo hago así porque son los objetos que pierdo con mayor frecuencia, y desde que los utilizo no me ha vuelto a ocurrir esa sensación tan desagradable de estar dando vueltas por casa preguntándome dónde he dejado las llaves o la cartera.

La configuración de un AirTag no puede ser más sencilla, y si en cualquier momento pierdes alguno de los objetos a los que se encuentra asociado, solamente tendrás que entrar en la aplicación Buscar y consultar el mapa. Además, en el caso de que esos objetos se hubieran quedado lejos de tu alcance, por ejemplo, si se te hubieran caído las llaves en un jardín o en la calle, el AirTag utiliza la ayuda de millones de dispositivos Apple cercanos para localizarlos.

Además, se trata de un dispositivo muy preciso y que da una posición certera. Creo que es una de las compras más inteligentes que he podido realizar y, sobre todo, la que me ha ahorrado más dolores de cabeza. Por esa razón, el AirTag se ha convertido en uno de los dispositivos que más satisfacción me produce.

La oferta de Black Friday en Amazon es una excelente oportunidad para dejar de perder el tiempo buscando las llaves o cualquier objeto por casa, o bien, tener que subir al coche e ir al gimnasio para comprobar si nos hemos dejado la cartera dentro de la taquilla. Una oportunidad que, por 89 €, merece muchísimo la pena.