Hazte un selfie y que tiemble Instagram: trucos infalibles para salir siempre bien

Los selfies llevan años entre nosotros, pero eso no significa que todo el mundo sepa hacerlos bien. Basta una vuelta por cualquier red social para encontrar rollos de papel higiénico de fondo, ojos medio cerrados, brillos extraños o encuadres imposibles. Pero no te preocupes, porque hacerse un buen selfie no es cuestión de tener el último móvil, sino de saber cómo usarlo. Aquí van unos cuantos trucos para selfies que funcionan siempre bien.

La luz natural, tu nuevo mejor amigo

No es un mito de fotógrafos, la iluminación lo es todo. El mejor consejo que te podemos dar es que aproveches la luz natural, sobre todo la que llega suavemente por una ventana o en exteriores al atardecer. Evita los focos de techo, que te hacen parecer salido de una peli de serie B. Si no tienes buena luz, ni el mejor móvil va a poder salvarte.

Un ángulo que te favorezca, no que te disloque

Subir un poco el móvil por encima de la línea de los ojos suele ayudar a estilizar el rostro y evitar el temido efecto “papada”. Pero si levantas demasiado el brazo, puedes acabar pareciendo un dron humano. Busca tu ángulo bueno, todos tenemos uno, y no tengas miedo de repetir hasta dar con él.

Limpia la lente, por favor

Este paso tan simple se olvida más de lo que imaginas. Un selfie borroso no tiene nada de artístico, suele ser culpa de una lente sucia por grasa o huellas. Un pañuelo o la camiseta pueden obrar milagros.

No pongas el brazo en modo estatua

A veces parece que nos sacamos selfies con el brazo tieso como un palo de escoba. Relájate, apoya el codo si puedes, o usa el temporizador del móvil con un pequeño trípode o una superficie estable. Así podrás posar con naturalidad y sin ese brazo protagonista que parece otro invitado más en la foto.

El fondo importa más de lo que crees

¿Estás en la Torre Eiffel o en tu habitación? En ambos casos, cuida lo que se ve detrás. Un fondo limpio o con contexto una playa, un mural, una cafetería bonita suma puntos. En cambio, un baño con la tapa levantada o una pila de ropa sin recoger arruina tu mejor expresión.

Hazte muchas fotos, elige solo una

No te cortes, nadie hace la foto perfecta a la primera. Haz varias , cambia un poco el gesto, la inclinación de la cabeza o la mirada. Luego quédate con la que más te convenza. Si los famosos suben una entre 100, tú también puedes permitirte ser exigente. Es uno de los trucos para selfies que nunca falla.

Filtros sí, pero con cabeza

Los filtros pueden darte un plus si los usas con moderación. Un poco de brillo, tonos cálidos o un retoque de contraste pueden mejorar el resultado. Pero no caigas en el exceso, si terminas con la piel como cera y ojos de muñeca, lo único que conseguirás es parecer un personaje de videojuego de los antiguos.

Exprésate, no te disfraces

No hay truco mejor que ser tú mismo. Los selfies más virales no siempre son los más perfectos, sino los más auténticos. Ríete, guiña un ojo, saca la lengua o pon tu mejor cara de “me acabo de levantar pero con estilo”. Al final, tu actitud vale más que los megapíxeles.

Modo retrato: tu aliado secreto

Hoy en día, casi cualquier móvil incluye modo retrato. Este efecto de fondo desenfocado imita el resultado de una cámara profesional y centra toda la atención en ti. Perfecto para selfies con ese toque más elegante o incluso misterioso.

Aplicaciones que te echan una mano

Si te gusta editar un poco las fotos, apps como Snapseed, Lightroom Mobile o VSCO te permiten ajustar brillo, sombras o temperatura sin deformar tu rostro. Olvida esas aplicaciones que te alargan la cara, ponen gafas o nariz de perrito o te agrandan los ojos como un alien. Tú ya vales mucho como estás.

Hazlo por ti, no solo por el like

Y el último de los trucos para selfies es el más importante, hazte selfies porque te divierte, porque quieres recordar un momento o porque te gusta cómo te ves. Si luego triunfa en redes, mejor. Pero que la validación venga de ti, no de un like.