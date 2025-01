Por estas razones debes actualizar tu iPhone ya a iOS 18

A pesar de qué iOS 18 está disponible desde septiembre del año pasado, las cifras de adopción de este sistema operativo que hemos conocido esta semana son algo preocupantes. Solamente se han actualizado un 68% de los usuarios de iPhone. Quiere decir que, de todos los que emplean un dispositivo que tiene la posibilidad de disfrutar de iOS 18, un 32% todavía no lo ha hecho. En este artículo deseo mostrarte por qué debes actualizar a iOS 18 si todavía no lo has hecho.

Tu iPhone quiere estar en iOS 18

Considero que la principal razón de peso para que tu iPhone esté en iOS 18 es la seguridad. Nuestros dispositivos móviles son cada vez más vulnerables porque los delincuentes también afinan sus técnicas. iOS 18, incorpora medidas de seguridad reforzadas que hacen que tu dispositivo sea mucho menos vulnerable, y esta es la razón que debes tener en mente si todavía no has actualizado tu iPhone

En segundo lugar, iOS 18, también es un sistema operativo mucho más eficiente. Por tanto, el iPhone en el que se instala, puede aprovecharse de ventajas como una duración más extendida de la batería. Esto es, en muchos casos, una ventaja más que interesante que permite sacar algo más de provecho de nuestro tiempo.

Pero iOS 18, también incorpora funciones muy interesantes. Para comenzar, en menos de tres meses tendrás la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial de Apple, la famosa Apple Intelligence. Si tu iPhone tiene iOS 18 y es un iPhone 15 Pro, plantéate esta actualización para estar preparado esta primavera.

Además, iOS 18 está plagado de funciones que debes tener en cuenta para sacar mucho más provecho a tu dispositivo. Además de poder cambiar el color de los iconos, puedes utilizar los mensajes RCS incluso con los dispositivos Android, una forma de comunicación que puede ayudarte a liberarte de la atadura que supone WhatsApp en muchas ocasiones.

Después de tantos meses utilizando iOS 18, la gestión de contraseñas es mucho mejor. Apple ha incluido una aplicación propia que aglutina todas ellas y que es una auténtica maravilla. También puedes bloquear mediante Face ID muchas aplicaciones de terceros, para evitar que cualquier persona que conozca tu código de acceso pueda utilizarlas.

Así que, no pierdas más el tiempo y actualiza tu iPhone a iOS 18 para aprovechar todas estas ventajas y las que están por venir. Muchos problemas que podamos sufrir en nuestros dispositivos se pueden evitar teniendo un sistema operativo, sólido, eficiente y preparado para sacar el máximo provecho a tu iPhone.