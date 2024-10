WhatsApp revoluciona los estados con más interacciones y posibilidades

WhatsApp se ha propuesto seguir tomando ideas de su empresa matriz, Facebook, y ha anunciado importantes mejoras en su función de estados. Esta actualización va a proporcionar una experiencia más cercana y personalizada al ofrecer nuevas formas de interactuar con amigos y familiares mediante Me gusta privados, menciones privadas y la opción de volver a compartir estados.

Una interacción personal en WhatsApp

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de los Me gusta en los estados. Ahora, los usuarios podrán demostrar que les gusta un estado con solo un toque del botón de “Me gusta”. Sin embargo, a diferencia de otras plataformas, los Me gusta en WhatsApp son totalmente privados. Solo la persona que publicó el estado podrá ver quién le ha dado un “Me gusta”, lo que fomenta una interacción más íntima y discreta.

Además, los Me gusta no se contabilizan de forma pública, lo que significa que no verás un número que indique cuántas personas le han dado «Me gusta» a tu estado. Esta decisión refuerza la idea de una interacción menos competitiva y más enfocada en la comunicación personal.

Menciones privadas para asegurarte de que el mensaje llegue

Otra de las nuevas funciones es la mención privada. Esta característica permite a los usuarios etiquetar de forma privada a personas en sus estados, asegurándose de que reciban una notificación directa de la mención. A diferencia de las menciones en otras plataformas, esta opción en WhatsApp no se muestra públicamente en el estado, lo que garantiza una mayor privacidad.

Por ejemplo, si deseas compartir un mensaje importante con un amigo específico a través de tu estado, puedes mencionarlo y la notificación le llegará en privado. Esta herramienta facilita la interacción directa y permite que el contenido se distribuya de manera más personalizada.

Compartir estados de WhatsApp donde te mencionan

Una adición importante es la posibilidad de volver a compartir un estado en el que te han mencionado. Si un amigo o familiar te incluye en su estado a través de una mención privada, ahora puedes volver a compartir ese estado en tu propia historia de WhatsApp, aumentando así las opciones de conectividad e interacción dentro de la app. Esta función ofrece una forma sencilla de compartir momentos importantes con tu red de contactos, todo ello sin perder la privacidad que caracteriza a WhatsApp.

Seguirá añadiendo más funciones

Estas actualizaciones en los estados son solo el principio. WhatsApp ha anunciado que en los próximos meses seguirá incorporando nuevas funcionalidades tanto en los estados como en la pestaña Novedades. El objetivo es ofrecer herramientas que permitan a los usuarios estar más conectados y hacer que la comunicación con sus seres queridos sea más fácil y efectiva. Como siempre, la empresa ha animado a los usuarios a dar su opinión sobre estas nuevas funciones para continuar mejorando la experiencia dentro de la plataforma.

WhatsApp sigue manteniéndose como la plataforma de mensajería más popular y es la más centrada en la privacidad del usuario. Mientras, mejora las formas de interacción y comunicación entre sus más de 2200 millones de usuarios a nivel mundial.