Con esta cámara de Amazon tengo un sencillo sistema de vigilancia de mi hogar

La seguridad del hogar para alguien que vive solo es una prioridad. Buscando entre todas las opciones disponibles, finalmente me decidí por una cámara de. vigilancia que he comprado en Amazon y que, de momento, está cubriendo de manera más que sobrada mis expectativas. Si deseas añadir un plus de seguridad a tu hogar, esta cámara puede ser la solución más adecuada.

La solución más sencilla y práctica

La cámara Ring destaca principalmente por su sencillez. Es un dispositivo que conecta a la corriente eléctrica y que emparejas de manera muy sencilla mediante la propia aplicación que puedes descargar en tu teléfono móvil. Lo único que necesitas tener a mano es la clave de tu red WiFi, ya que de esta manera se van a sincronizar los datos y podrás ver desde tu teléfono teléfono móvil y sin importarte en el lugar en el que te encuentres, todo lo que está ocurriendo en tu vivienda.

La Ring Indoor Cam es una cámara de seguridad compacta diseñada para interiores. Ofrece características como video HD 1080, comunicación bidireccional, y una cubierta de privacidad. Destaca por su facilidad de instalación y uso a través de una aplicación. Ideal para monitorizar el hogar, permite que pueda mantenerme al tanto de lo que pasa en mis ausencias.

Muy cómoda de configurar

El proceso de configuración de la cámara es realmente simple, previamente habrás descargado la aplicación, disponible en iOS y Android, mediante un código QR, y tras haberte registrado como usuario, procedes al proceso de emparejamiento. Se recomienda que la cámara esté cerca del router WiFi mientras realizas la configuración, pero posteriormente podrás colocar la cámara en el lugar que desees. En este caso, se trata de una cámara para interiores, pero el fabricante también nos ofrece la opción de una cámara preparada para aguantar las inclemencias del tiempo. Además, la cubierta de seguridad permite desactivar la cámara siempre que lo desees mediante un simple giro.

El dispositivo de vigilancia para el hogar que adquieres en Amazon ofrece tres modos diferentes, con los cuales puedes ajustar la configuración según tus necesidades. Cuando me encuentro en casa, utilizo por defecto el modo «Desarmado», que no va a generar ningún tipo de alerta cuando pase por delante del objetivo. También encontramos el modo «Casa», que lo tengo configurado igual que en el primero, pero que puedes configurar a tu gusto, por ejemplo, para que grabe video en directo. Por ejemplo, para que detecte movimiento. El modo «Fuera» activará el movimiento si alguien pasa por delante de la cámara y generará una alerta.

Vigilancia del hogar disponible en Amazon

Mediante la aplicación Ring, también tienes acceso a otras funciones interesantes, como la comunicación bidireccional, muy útil si desde tu teléfono móvil quieres proporcionar una orden a alguien que se encuentre en tu casa cerca de la cámara. También cuentas con la opción de sirena, imagina que hay una entrada no autorizada en tu domicilio y deseas realizar una alerta. Cabe recordar que se trata de un sistema de videovigilancia, no de alarma, ya que con ella no tienes comunicación directa con una central que avise a la policía. Sin embargo, se trata de un extra de seguridad muy útil y que te permite tener bajo control todo lo que ocurre en tu vivienda. También puede utilizarse como cámara para vigilar el sueño o los juegos de los más pequeños. La cámara ofrece 143° en diagonal, 115° en horizontal, 59° en vertical de ángulos de visión.

Un punto muy favorable es que la cámara es compatible con Alexa, por tanto, si cuentas con un dispositivo Echo Show o un Echo Hub puedes ver en la pantalla todo lo que ocurre. Incluso también puedes generar acciones hacia la cámara utilizando los comandos de voz de la asistente de Amazon. Por ejemplo, «Alexa, muestra la entrada»

En definitiva, se trata de un producto que merece la pena, no solamente porque ofrece una gran calidad de imagen y una detección precisa de todo lo que ocurre, sino porque por solo 59,99 € euros estás apostando porque tu entorno sea un sitio bastante más seguro. Un sistema de vigilancia del hogar que puedes encontrar en Amazon.