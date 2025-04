Dyson OnTrac: así suenan los auriculares que no te esperabas

Confieso que cuando recibí la noticia de que Dyson se había lanzado al mundo del sonido, me invadió una mezcla de curiosidad y ganas de probar sus auriculares. Es cierto que la sorpresa fue grande, una marca muy conocida por otro segmento totalmente ajeno al mundo del audio arrancaba con fuerza con unos auriculares de diadema de altas prestaciones. He tenido la suerte de probar a fondo los Dyson OnTrac. Te invito a leer mi análisis sobre unos auriculares, que dejan un excelente sabor de boca y que son una alternativa a otros modelos ya consolidados en el mercado.

Características técnicas

Característica Detalle Tipo Auriculares inalámbricos over-ear (diadema) Cancelación de ruido Activa con modos de aislamiento y transparencia Conectividad Bluetooth 5.3 y USB-C (audio y carga) Autonomía Hasta 55 horas de reproducción. Ecualización Presets (Bass Boost, Neutral, Enhanced) y ecualizador gráfico de 5 bandas Aplicación MyDyson™ (iOS y Android) Colores disponibles CNC Copper, CNC Aluminium, CNC Black Nickel, Ceramic Cinnabar. Personalización Más de 2.000 combinaciones con almohadillas y tapas intercambiables Peso 451 gramos Rango de frecuencia 6 Hz – 21 kHz Micrófonos 8 para ANC y 1 para llamadas Controles Joystick físico, controles táctiles y sensores de uso Compatibilidad iOS, Android, Windows, macOS Contenido de la caja Estuche slimline, cable USB-C trenzado de 1,2 m.

Diseño y materiales: puro ADN Dyson

Lo primero que llama la atención es su diseño. Dyson no ha querido parecerse a nadie, y eso se nota. Los OnTrac tienen un aspecto futurista, casi industrial. La unidad recibida es con acabados en tonos cobre (Copper) y una construcción muy sólida, pero con una gran sensación de comodidad y de ajuste desde el momento en el que te los colocas. Aunque no son unos auriculares precisamente ligeros, no se tiene sensación de incomodidad, aunque pasen bastantes minutos desde que te los coloques.

También destacan por su sistema de rotación de auriculares, pensado para adaptarse con precisión a cada usuario. Y como es habitual en Dyson, la ingeniería detrás del diseño se nota en cada detalle.

Sonido claro y equilibrado

Vamos a lo importante: ¿cómo suenan? En dos palabras, muy bien. Los OnTrac ofrecen un sonido claro, con un equilibrio tonal muy bien logrado. Los graves no saturan, los medios son detallados sin ese toque nasal tan habitual en otros modelos y las frecuencias altas están bien resueltas, sin estridencias. Se nota que Dyson ha querido cuidar la experiencia sonora, y lo ha conseguido.

Además, el sonido se puede personalizar completamente desde la app Dyson. Y aquí es donde encontramos uno de sus puntos fuertes: el control total desde la aplicación. Desde ella se puede ajustar el ecualizador, la cancelación de ruido, que es excelente, el modo ambiente, los niveles de volumen o la actualizaciones de firmware. La sensación de control y personalización es total.

Cancelación de ruido activa y modos

La cancelación de ruido activa está a la altura de los grandes del sector. Es efectiva tanto en interiores como en exteriores, aislando muy bien el entorno sin crear una sensación artificial. También incorpora un modo transparencia que deja pasar el sonido ambiente cuando lo necesitamos, ideal para caminar por la ciudad o atender una conversación breve sin quitártelos.

La transición entre modos es fluida, y desde la app podemos automatizar comportamientos según el entorno o nuestras preferencias. Pero también bastarán un par de toques en la copa de los auriculares para pasar de un modo a otro, algo muy bien pensado, si pasas de un ambiente en el que necesitas aislamiento a otro en el que pides transparencia.

Controles físicos

Uno de los detalles que más me ha gustado de los Dyson OnTrac es su sistema de control. A diferencia de otros modelos que abusan del control táctil, siendo a veces poco preciso, estos auriculares incorporan un pequeño joystick físico al que Dyson llama joystick multi-direccional o Joti, situado en la copa derecha. Este botón permite de forma muy intuitiva pausar, avanzar o retroceder canciones, ajustar el volumen y atender llamadas sin necesidad de tocar el móvil. La experiencia de uso es excelente: el botón tiene un tacto firme y una respuesta inmediata, algo que se agradece especialmente cuando estamos en movimiento o no queremos sacar el teléfono del bolsillo.

También he aprovechado la prueba para usarlos en varias llamadas telefónicas, y sinceramente, la calidad me ha sorprendido gratamente. Las voces se escuchan claras en ambos sentidos, y el sistema de micrófonos, que incluye uno específico para llamadas y varios dedicados a la cancelación de ruido, consigue aislar muy bien el entorno sin restar naturalidad a la conversación. Una solución que funciona incluso en exteriores o con cierto ruido ambiente.

Autonomía y carga

La autonomía de los Dyson OnTrac es uno de sus puntos fuertes: ofrecen hasta 55 horas de reproducción continua, incluso con la cancelación activa de ruido activada, lo cual los sitúa al nivel de los competidores en su segmento.

Pero además, incorporan un sistema de carga rápida muy útil para imprevistos. Con solo 10 minutos de carga, puedes obtener hasta 2,5 horas de reproducción, y si tienes media hora disponible, alcanzarás unas 9 horas de uso. Para una carga completa al 100%, el tiempo estimado es de unas 3 horas.

La carga se realiza a través del cable USB-C incluido en la caja, que también permite usarlos en modo cableado si prefieres esa experiencia. Esta versatilidad es, sin duda, uno de sus mayores aciertos.

El centro de mando definitivo

Uno de los puntos más interesantes de estos auriculares es su integración con la app Dyson. Desde ella se puede configurar absolutamente todo: modos de sonido, ecualización, actualizaciones de software, información de uso, y otros ajustes que aportan una sensación de control total. Y no hablamos de una app genérica, sino de una plataforma realmente bien pensada, con una interfaz clara y opciones útiles.

Además, la aplicación ofrece un aspecto que es muy apreciado y a tener en cuenta, proporciona consejos para poder sacarles el máximo provecho, así como tutoriales de vídeo con resolución de problemas o soluciones a las cuestiones más habituales. Algo muy de agradecer si lo que buscas es tranquilidad total a la hora de utilizarlos.

Una excelente propuesta

Dyson ha entrado en el mundo del audio por la puerta grande. Los OnTrac no son solo un experimento o una curiosidad de marca, son unos auriculares premium bien pensados, con una gran calidad de sonido, una app muy completa y un diseño que marca la diferencia. Personalmente, creo que se ha realizado un excelente trabajo y cada céntimo que inviertes en ellos está totalmente justificado.

Los Dyson OnTrac no son los más baratos del mercado, ya que cuentan con un precio de 499 €, sin embargo, ofrecen un retorno muy elevado. A destacar tanto la calidad de la cancelación de ruido como la de sonido. Muy bien resuelto el diseño, que es totalmente diferente a lo que encontramos en el mercado y como extra, la capacidad de personalización. Si lo deseas, puedes cambiar las almohadillas por otras a tu gusto, así como las tapas exteriores, aunque deberás comprarlas aparte.

Sin lugar, a duda, me han dejado un excelente sabor de boca. Los Dyson OnTrac valen lo que cuestan y cuestan lo que valen, algo que ya es una característica propia de la marca con el resto de sus productos.