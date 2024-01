Diez cosas útiles que puedes hacer con el Echo Show 5

El Echo Show 5 es uno de los dispositivos que Amazon pone a nuestra disposición para que podamos disfrutar de las ventajas de un hogar conectado. Si has tenido la suerte de que estas Navidades te han regalado uno y todavía no lo estás aprovechando al máximo, estas son algunas de las ideas para que el Echo Show 5 se convierta en un verdadero aliado a la hora de tener algunos gestos cotidianos a tu alcance.

Diez cosas para hacer con el Echo Show 5

Control de dispositivos inteligentes

Quizás sea la principal razón por la que tienes este dispositivo, la de controlar a otros. Desde bombillas a cámaras de seguridad o bien, otro dispositivo de la marca Amazon. Hay muchos de ellos compatibles y que permiten automatizar tareas como por ejemplo, encender una luz todos los días a la misma hora. Si hay algo que me encanta, para ello debes tener otro dispositivo como el Echo Pop o el Echo Dot repartidos por la casa, es la de lanzar un aviso para que vengan a comer y que se escuche bien claro.

Videollamadas

Si sabes de otro contacto que tenga un dispositivo similar, puedes hacer videollamada fácilmente gracias a Alexa. Una manera de estar en permanente comunicación con aquellas personas que te importan, o bien, para ser utilizado en ambientes laborales.

Cocinar

El Echo Show 5 puede mostrarte recetas paso a paso mientras cocinas, facilitando el proceso de preparación de alimentos. de esta manera, si te estás aventurando aprender a cocinar, puedes tenerlo mucho más sencillo. Y para quienes ya tengan conocimientos avanzados, el dispositivo es un excelente aliado para enseñarte cosas nuevas. Sobre todo, para salir de la rutina y aprender nuevas recetas.

Recibir noticias y actualizaciones

Pide a Alexa que te muestre las últimas noticias, actualizaciones del tiempo o información del tráfico. Solamente debes utilizar el comando adecuado, por ejemplo «Alexa, dime la información del tráfico en Alicante» o «Alexa, dime si mañana va a llover en la parte oriental de los Pirineos».

Entretenimiento

Disfruta de películas, series y videos de plataformas como Amazon Prime Video, Netflix o YouTube. Es cierto que la pantalla de este dispositivo no es demasiado grande, pero particularmente lo utilizo como apoyo mientras me encuentro trabajando, principalmente para ver algún vídeo de YouTube.

Música y podcasts

Escucha tu música favorita, estaciones de radio o podcasts a través de servicios como Amazon Music, Spotify o Apple Music. También puedes escuchar la radio y mantenerte al tanto de la información que más te interesa. Este dispositivo es un todo en uno interesantísimo.

Alarmas y temporizadores

Configura alarmas y temporizadores para gestionar mejor tu tiempo, ideal para recordatorios o para cocinar. Yo lo utilizo mucho para que me avise con una alarma cuándo he de ponerme a hacer una cosa o bien, avisarme de que he quedado con alguien y así puedo salir con el tiempo preciso de mi casa.

Asistencia diaria

Configura recordatorios, consulta tu calendario o agrega elementos a tu lista de compras con comandos de voz. Si aprendes a utilizarlo de esta manera, va a ayudarte en tu día día en gran cantidad de funciones interesantísimas.

Monitoreo de la salud

Puedes usar el Echo Show 5 para establecer recordatorios de medicamentos y realizar un seguimiento de tus hábitos de salud, como la hora de dormir, la ingesta de agua o cuándo debes levantarte del sillón o del sofá para hacer algún ejercicio de estiramiento.

Aprendizaje y educación

Utiliza el Echo Show 5 para acceder a cursos a distancia, tutoriales o incluso para aprender nuevos idiomas. Puedes ver videos educativos o escuchar audiolibros para enriquecer tus conocimientos en distintas áreas. Si te interesa el aprendizaje de una lengua extranjera, vas a encontrar muchísimas posibilidades con las que mejorar tus competencias cada día día, prácticamente sin darte cuenta.

Estas funciones hacen del Echo Show 5 un dispositivo versátil y útil en diversas áreas de la vida cotidiana. Por todas estas razones, este dispositivo es un excelente aliado a la hora de afrontar todas esas cuestiones que tenemos a diario. El dispositivo puede comprarse en Amazon y su precio habitual es de 109,99 €, aunque frecuentemente suele aparecer en promoción por un precio recomendado de 54,99 €.

El Echo Show 5 se encuentra disponible en tres colores, blanco, antracita y gris azulado y si la privacidad es algo que te preocupa, debes saber que en todo momento tienes control sobre ella. Puedes anular la cámara con un interruptor incorporado y también puedes hacer que el micrófono no funcione simplemente pulsando un botón. Hay ocasiones en las que es necesario que la asistente de voz de Amazon deje de escucharte y verte.