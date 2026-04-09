Cómo usar la IA sin tragarte bulos, errores ni respuestas inventadas
Cómo usar la IA con cabeza para aprovechar sus ventajas sin caer en datos falsos
JBL Xtreme 5: potencia, inteligencia artificial y el mejor sonido portátil ya están aquí
Cómo evitar que te metan en grupos de WhatsApp sin tu permiso: el truco definitivo
La inteligencia artificial se ha vuelto tan cotidiana que mucha gente ya la usa para casi todo: buscar información, resumir textos, redactar correos, comparar productos o resolver dudas rápidas. El problema es que, cuanto más natural y convincente suena una respuesta, más fácil resulta bajar la guardia. Y ahí empieza el riesgo. Usar la IA bien no consiste en desconfiar de ella todo el tiempo, sino en tener claro que puede acertar mucho y fallar con la misma seguridad. La UNESCO insiste precisamente en esa idea, estos sistemas pueden equivocarse y, aun así, sonar completamente creíbles.
La trampa está en que la IA no avisa cuando mete la pata. No dice “ojo, aquí me lo estoy inventando”, simplemente responde. A veces lo hace muy bien. Otras, mezcla datos reales con otros dudosos, simplifica demasiado o rellena huecos con información que parece lógica, pero no está comprobada. Por eso conviene verla como una herramienta útil, no como una fuente definitiva. NIST, a través de su marco de gestión de riesgos para inteligencia artificial, subraya justamente la necesidad de supervisión humana y de evaluar la fiabilidad de estos sistemas en su uso real.
Cuando suena demasiado bien, toca desconfiar un poco
Hay una escena que ya se repite muchísimo. Le preguntas algo a una IA, te responde con tono seguro, estructura impecable y frases que parecen escritas por alguien que domina el tema. Y, claro, cuesta no darla por buena. Pero una redacción pulida no garantiza que el contenido sea correcto. Ese es uno de los errores más habituales cuando se usa esta tecnología por primera vez o con demasiada confianza.
Se nota mucho en cuestiones delicadas o cambiantes. Salud, dinero, impuestos, temas legales, noticias recientes o comparativas donde un dato concreto cambia la conclusión. Ahí no basta con una respuesta bonita, toca comprobar. Si la IA te da una fecha exacta, una cifra cerrada o una afirmación muy tajante sobre algo importante, lo razonable es parar un momento y mirar de dónde sale. Cuanto más preciso sea el dato, más sentido tiene verificarlo.
Hay señales bastante claras que deberían activar la alerta. Una es la seguridad excesiva, pero otra, la falta de matices. Y una tercera, muy típica, es que todo parezca demasiado limpio para un asunto que en la vida real suele ser más complejo. Una investigación de Microsoft Research sobre pensamiento crítico y uso de IA apunta justo a ese riesgo:, que cuando aumenta la confianza en la herramienta, muchas personas reducen el esfuerzo crítico con el que revisan la respuesta.
En qué tareas sí compensa mucho usarla
La clave no está en dejar de usar la IA, sino en usarla donde realmente merece la pena. Funciona muy bien para ordenar ideas, resumir un documento largo, reescribir un texto con otro tono, traducir, generar un esquema o ayudarte a arrancar una tarea que da pereza empezar. A mí me ayuda a tener ideas para escribirlas más adelante o conocer cuáles son los temas que pueden tener más tirón. En ese tipo de usos suele ahorrar bastante tiempo y, además, el margen de error es más fácil de controlar porque el usuario sigue llevando el volante.
También suele rendir mejor cuando trabaja con material que tú le das. Si le pegas una nota, un correo, una entrevista o un texto largo y le pides que saque lo importante, el riesgo de que rellene huecos se reduce. Sigue pudiendo cometer fallos, claro, pero se mueve dentro de un marco más limitado. El problema aparece sobre todo cuando se le pide una respuesta abierta sobre cualquier tema y se acepta lo primero que devuelve como si ya estuviera contrastado.
Por eso muchas veces no se trata de preguntarle más, sino de preguntarle mejor. Pedirle que distinga entre hechos y suposiciones, que marque qué partes habría que verificar o que se limite a información contrastable mejora bastante el resultado. No vuelve infalible al sistema, pero sí obliga a rebajar esa falsa sensación de autoridad que a veces transmite.
El truco que más ayuda es este
Hay una costumbre muy simple que marca mucha diferencia, repreguntar. No para que la IA siga adornando la misma idea, sino para ponerla a prueba. Por ejemplo, pedirle que diga qué parte de su respuesta podría ser incorrecta, qué datos necesitarían verificación o qué afirmaciones no están del todo cerradas. Ese gesto obliga a mirar el contenido con más distancia y ayuda a que afloren dudas que en la primera versión no aparecían. Por eso, si generas un prompt, puedes añadir algo tan sencillo como esto, «Dime si hay algún dato impreciso, algún paso que no sea correcto o algo que se pueda mejorar en cuanto a exactitud.»
Otro hábito útil es buscar la fuente original cuando el dato importa de verdad. Si resume una noticia, conviene ir al medio o al documento base. Si ofrece un consejo de salud, toca contrastar con fuentes médicas fiables. Si habla de un cambio legal o fiscal, la comprobación debería ser aún más estricta. Parece una obviedad, pero justo ahí está la diferencia entre usar la IA como apoyo o dejar que decida por ti.
Usarla bien sigue dependiendo más de ti que de ella
Lo mejor de todo esto es que no hace falta ser experto para usar la IA con cabeza. No necesitas saber programar ni entender cómo funciona un modelo por dentro. Basta con mantener una idea clara, una respuesta convincente no siempre es una respuesta correcta. Cuando se tiene eso presente, la IA pasa a ser lo que realmente puede ser en el día a día, una asistente muy rápida, bastante útil y a veces brillante, pero no una voz incuestionable.
La IA puede ayudarte mucho, ahorrarte tiempo, ordenar trabajo y darte un primer empujón cuando no sabes por dónde empezar. Pero el criterio sigue siendo cosa tuya. Y ahora mismo, con tanta información circulando deprisa y con tanto contenido generado automáticamente, ese criterio vale más que nunca.
Temas:
- Inteligencia artificial