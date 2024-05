Cómo saber la salud de la batería en un Apple Watch

El Apple Watch es uno de los dispositivos o wearables más empleados por quienes adoran la marca de Cupertino. Conocer la salud de la batería es algo que no solemos hace muy a menudo, o quizás no lo hayas hecho nunca. Por eso, en este artículo te indico cómo hacerlo, es un proceso bastante simple.

¿Qué es la salud de la batería?

La batería, como cualquier fuente de almacenamiento de energía, tiene un proceso de degradación natural. ¿Qué significa esto? Pues que a medido que vayamos usando el dispositivo, la batería va a ir reduciendo su capacidad. Esto quiere decir que con las cargas y descargas, si una batería tiene un almacenamiento inicial del 100 %, con el paso del tiempo se reducirá. Esto implica que cada vez, percibamos que la batería dura menos.

Este proceso es natural, de hecho, todavía no existen baterías que no se vean afectadas por este proceso, de momento la tecnología no lo hace posible. Así que, mientras tanto, que una batería se degrade es algo con lo que hay que lidiar.

Salud de la batería en Apple Watch: comprobación

Para saber el estado real de la batería de tu Apple Watch solo debes seguir estos pasos.

En primer lugar, haz una pulsación sobre la corona de tu App,le Watch, es decir, el botón redondo.

Accederás a las complicaciones y pulsa sobre Ajustes.

Una vez hecho, baja hasta la opción Batería.

Dentro de batería, desliza hasta encontrar Salud de la batería y comprueba el porcentaje.

Como puedes apreciar, mi Apple Watch Ultra cuenta con una capacidad actual del 96 % tras año y medio de uso. La degradación ha sido bastante buena, ya que se estima que alrededor de los dos años la salud debe encontrarse en torno al 90 %. Estos datos pueden variar del tipo de uso que hagas del reloj, por lo que no es conveniente obsesionarse con ellos.

Por otro lado, en el caso de que desees que la batería tenga una duración mayor, en el caso de que se encontrase muy degradada, puedes activar la opción del «Modo de bajo consumo». Esto conseguirá reducir algunas funciones no esenciales del reloj para que la duración de la batería sea más amplia.

De esta manera, tan simple, es posible conocer cuál es el estado de salud de la batería de nuestro Apple Watch, y en el caso de que ésta se haya degradado en exceso, plantearse la posibilidad de un reemplazo de batería, o bien, buscar un nuevo dispositivo.