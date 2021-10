La ciberseguridad es mucho más que un neologismo, España, según datos de Irohack es el tercer país con más riesgo de sufrir ciberataques, un paraíso para los ciberdelincuentes. La pandemia y el teletrabajo han disparado las amenazas; el año pasado en nuestro país se produjeron 40.000 ciberataques.

La ciberseguridad ha pasado de ser un tema secundario para las compañías a ser la principal razón de su existencia. El control de los datos de manera segura para las empresas es vital. Por eso, el 96% de las empresas aseguran que ajustarán su estrategia de seguridad cibernética para que nadie pueda sumergirse en ella, robarles datos, chantajearlos, venderlos o destruirlos.

Pero, ¿lo han hecho? ¿Se han puesto manos a la obra con la ciberseguridad? Cómo conseguir cerrar con llave los datos a través de la tecnología, cuáles son los huecos que aprovechan los ciberdelincuentes, cuánto puede ahorrarse una empresa teniendo su programa de ciberseguridad y cuánto puede perder si no lo tiene. Para arrojar más luz sobre el tema hablamos con José Ramón Padrón, country manager de SiteGround.

La ciberseguridad, una tedencia al alza

¿Qué es más apetecible para un ciberdelincuente, el dinero o los datos personales?

Ambas están relacionados. Los datos se usan para venderlos o para conseguir dinero, ransomware, desactivando los datos de la empresa. La puerta de entrada es el phishig, lugar de acceso del 80% de los problemas y algo que pasa más a menudo de lo que pensamos.

Cada día hay 230.000 nuevos malwares y la cifra va creciendo. Los ataques se producen mayoritariamente a pequeños negocios, autónomos y empresas. Es decir, aquellos que no se creen objetivos de los delincuentes.

Las empresas se dan cuenta de media unos 197 días más tarde de que han sufrido un ataque. El 60% de las pymes desaparecen a los 6 meses por no poder asumir los costes asociados al ataque, ya que no pueden hacer frente a los 35.000 euros. de media que se solicitan como rescate.

¿Es suficiente con una VPN corporativa?

El VPN solo es una parte de la cadena. Actualizar ordenador, tener un antivirus, generar contraseñas fuertes o tener el software de tu router actualizado pueden ser medidas suficientes para evitar la mayor parte de problemas.

¿Se invierte lo suficiente en ciberseguridad?

No nos libramos por ser pequeñas empresas, las grandes compañías no son solo el objetivo de estos piratas. Esa es la razón por la que hay que actualizar el router para ponerlo muy complicado. Los delincuentes lanzan unos programas que revisan las IP con vulnerabilidades, y sin ven puntos débiles, ahí es donde atacan. Otra buena estrategia es la de usar doble factor de autenticación.

¿Cuál es la principal vulnerabilidad para las empresas?

Es algo que no es fácilmente salvable porque no hay cultura corporativa de ciberseguridad. Hacer un plan de riesgos adaptado y actualizado es algo básico y que debe tenerlo cualquier empresa. Pero sobre todo, invertir en formación, explicando a los empleados cuáles son las mejores maneras de protegerse. El teletrabajo es una realidad y hay que trasladar la seguridad de la empresa a casa y ya no es tan fácil. De ahí la razón de tener estos planes de prevención al día. Y no podemos olvidar una política seria de backups.