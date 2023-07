El cambio que necesitaba para mi móvil está en Amazon por 15 euros

Desde esta tribuna siempre recalco lo importante que es usar una funda y un protector de pantalla en nuestro móvil, sobre todo si tenemos la (mala) costumbre de dejar el teléfono a nuestros hijos. Además, nadie está libre de que el teléfono se nos resbale de las manos con nefastas consecuencias. Una buena funda cumple su cometido con creces. Pero reconozco que necesitaba algo diferente y he encontrado la solución en Amazon por 15 euros.

¿Recuerdas las fundas calcetín?

Pensé que hace más de una década estaban de modas las fundas calcetín, al smartphone como tal le quedaba nada por aparecer y era una manera cómoda y desenfadada y barata de tener tu dispositivo a salvo. Por aquel entonces, los móviles eran muy resistentes, solo hay que echar la vista atrás al Nokia 3210 por poner un ejemplo.

Buscando algo diferente para mi teléfono, un iPhone 14 Pro Max, pensé que quizás una funda de estas características me ayudaría a tenerlo protegido cuando no lo estuviese usando, y podría disfrutar de su diseño cuando lo sacara. Efectivamente, era Amazon y encontré una buena variedad de fundas de tipo calcetín la que adquirí cuenta con la ventaja de ser impermeable, un diseño muy neutro y un interior muy suave para evitar los arañazos.

A medida que la ido usando, no solamente he descubierto que disfruto al máximo del diseño, sino que, sin temor a exagerar, puedo decir que me distraigo menos con el teléfono.

Siempre lo tengo con la funda, y solamente lo saco cuando necesito realmente echar mano de él. Por esa razón, he reducido mucho el tiempo de uso del teléfono que, generalmente, era baldío. Demasiadas horas, dejando pasar el tiempo, minan la productividad.

Llevar el móvil sin funda es la aspiración de cualquiera de nosotros, y no cabe duda de que con la funda calcetín estoy más cerca de disfrutar al máximo de mi dispositivo. Por supuesto, ahora lo manejo con mucho más cuidado, trato de tenerlo bien sujeto con las manos para que no haya posibilidad de que se caiga al suelo, y si lo dejo encima de la mesa, siempre va dentro de la funda calcetín.

Por esa razón, si deseas dar un paso más allá, y disfrutar de las características de tu móvil, totalmente desnudo y de paso, no estar tan pendiente cada vez que salte una notificación en pantalla, en Amazon seguramente podrás encontrar la funda calcetín que se adapta mejor a tus características.