¿Borrados por error? Recupera mensajes eliminados en Whatsapp con estos métodos

¿Alguna vez has borrado mensajes de Whatsapp que eran importantes y no sabes cómo puedes recuperarlos? En un mundo donde la inmediatez es fundamental, la pérdida de mensajes importantes puede ser una experiencia frustrante. Pero gracias a varios métodos es posible la recuperación de estos textos.

Whatsapp no permite la recuperación de mensajes borrados de forma oficial, ya que no guarda los mensajes. Sin embargo, hay diferentes formas en móviles Android y iPhone con las cuales se pueden releer los chats de esta plataforma. Xatakamóvil da algunas claves.

Cómo recuperar mensajes eliminados en Android

Una de las formas más sencillas de reparar las conversaciones en móviles Android es a través de sus notificaciones. Para ello es necesario instalar una app que guarde todas las notificaciones que genera Whatsapp. Esta aplicación actúa como una copia de seguridad y podrás leer los mensajes incluso cuando los eliminen. No obstante, si estabas dentro la conversación cuando se eliminó el mensaje, no podrás acceder al contenido porque no se generó una notificación.

Estas son dos de las apps que se utilizan en móviles Android para recuperar mensajes:

WAMR : esta aplicación te permite recuperar conversaciones eliminadas y a veces, hasta contenido multimedia.

: esta aplicación te permite recuperar conversaciones eliminadas y a veces, hasta contenido multimedia. WhatsRemoved+: esta app registra los mensajes en la app WhatsApp (y otras aplicaciones de mensajería). Para ello, deben de haber generado una notificación previa (si te encuentras dentro de la conversación mientras se elimina el mensaje, no podrás recuperar el texto).

Cómo recuperar mensajes borrados en iPhone

En iPhone, la copia de seguridad permite recuperar los mensajes que han sido borrados. Es importante destacar que esta conversación debe de haber sido eliminada después de que realices la copia. Este método es también válido para móviles Android.

Cómo realizo la copia de seguridad de Whatsapp

Para hacer una copia de seguridad tienes que entrar en la propia aplicación y asegurarse que el backup se realiza sólo en el teléfono y no en Google Drive o Apple iCloud. Si observas que una persona ha eliminado mensajes, debes desinstalar la red social e iniciar de nuevo la cuenta restaurando la última copia de seguridad. Estos chats deberían de permanecer visibles, aunque no siempre funcionan.

En definitiva, recuperar mensajes eliminados en Whatsapp no es imposible. Estos métodos pueden ayudarte a restablecer los textos que creías que habías perdido y que eran relevantes para ti. Tener el teléfono actualizado y realizar constantes copias de seguridad puede servir de ayuda en estos casos.