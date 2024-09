Así queda el catálogo de Apple si deseas comprar un iPhone en su web

Desde hoy ya se han abierto las reservas de los nuevos dispositivos de la marca de Cupertino, concretamente del iPhone 16 y su versión Pro, los nuevos AirPods y el Apple Watch Series 10. El catálogo de la página web de Apple queda configurado ahora de esta manera, es interesante tenerlo en cuenta si vas a adquirir un dispositivo en su sitio oficial.

El iPhone que buscas lo tiene Apple

Si tu deseo es cambiar de teléfono, o bien, pasarte desde Android, la web de Apple te ofrece estas opciones a día de hoy.

iPhone 16

Compuesta por 2 series y 4 dispositivos. El iPhone 16 se presenta en 2 tamaños, 6,1 y 6,7 pulgadas, el iPhone 16 Plus, y el precio de partida es de 959 euros para la versión de 128 GB.

Si tus preferencias se encaminan a la serie Pro, dispones del iPhone 16 Pro, de 6,3 pulgadas, y el iPhone 16 Pro Max de 6,9 pulgadas. El dispositivo más económico de esta serie parte de 1219 euros para un almacenamiento de 256 GB.

iPhone 15

El modelo del año pasado ha dejado fuera en este caso a la serie Pro. Las especificaciones son muy parecidas a las del iPhone 16, dos tamaños también de 6,1 y 6,7 pulgadas, pero sin las mejoras de la cámara y con el chip A16 de 2022. El precio para el iPhone 15 de 128 GB es de 859 euros y para el iPhone 15 Plus, de mayor tamaño, es de 959 euros.

iPhone 14

Si bajamos al modelo de 2022, tenemos al iPhone 14 tal y como he descrito al 15, dos tamaños que guardan la misma proporción. Ya no hay Dynamic Island, sino el antiguo notch y el procesador es el A15. El precio, 739 euros para el modelo de 6,1 pulgadas o bien, 869 euros por el iPhone 14 Plus del mismo tamaño, en ambos casos para 128 GB.

iPhone SE

Se cierra el círculo con unos de los teléfonos más populares de Apple, heredero de la esencia del iPhone 8. Un dispositivo sencillo, pero capaz de mucho y que cuenta con una pantalla de de 4,7 pulgadas. Una cámara simple, pero efectiva, sin duda el dispositivo para los que no necesitan grandes especificaciones, pero que cumple sobradamente. Su precio base para el dispositivo de 64 GB es de 539 euros.

La compañía de Cupertino ha vuelto a captar la atención de la comunidad tech y de los propios usuarios con la presentación del nuevo iPhone 16 el pasado lunes. Si bien no es un tipo de dispositivo que incorpore unos cambios demasiado profundos, es cierto que a las 2 de la tarde había ya una notable demora para hacerse con un iPhone 16 en reserva. Ten en cuenta estas opciones a la hora de comprar tu nuevo teléfono.