Así puedes enviarte a ti mismo un mensaje en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que más utilizamos cada día. Quizás no lo sepas, pero tiene una funcionalidad bastante simple, pero no por ello menos útil. Hablamos de mandarse un mensaje a un mismo. Puedes llegar a pensar que es algo que no tiene mucho sentido, sin embargo, te sacará de un apuro en más de una ocasión. Esta es la manera en la que te puedes enviar un mensaje a ti mismo en WhatsApp.

Autoenviarse un mensaje en WhatsApp

El ejemplo que vas a ver aquí está realizado con un iPhone, pero no te preocupes, porque para un dispositivo Android se realiza de la misma manera. Toma nota, es tan sencillo que una vez que lo hagas ya lo tendrás interiorizado para siempre. En primer lugar, abre la aplicación como siempre y pulsa el botón de crear un nuevo chat, tal como si hicieras con cualquier contacto.

Seguidamente, escribe en la caja de búsqueda tu nombre tal y como lo tienes guardado en WhatsApp. Aparecerás como contacto, pulsa sobre ti y se abrirá un nuevo mensaje en el que tanto el que envía como el que recibes eres tú.

Escribe ese mensaje que desees, y ya lo tendrás hecho. En el listado de todos los mensajes de WhatsApp recientes aparecerá el tuyo. Curioso, ¿no?

Puedes llegar a pensar sobre la utilidad de esta función de WhatsApp, pero el uso que le vas a dar principalmente es el de recordar cosas. En mi caso, lo empleo para ir apuntando a principio del día todo aquello que he de ir haciendo. Como WhatsApp es una aplicación que consulto con bastante frecuencia, tener esa información ahí es muy útil.

Así no se me pasa nada de lo que tengo que hacer. Es cierto que los dispositivos móviles cuentan con gran cantidad de aplicaciones de tipo recordatorio que te avisan cuando debes acudir a una cita o un evento. Pero quizás el uso de WhatsApp como recordatorio está más indicado para el día día. Incluso la empleo para poner ahí la lista del supermercado y tenerla siempre a mano.

Así ya sabes cómo puedes hacer para enviarte un mensaje a ti mismo en WhatsApp. Seguro que a partir de ahora comienzas a utilizarlo con bastante más frecuencia, incluso incorporarlo a tu rutina diaria si todavía no lo hacías.

WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería preferida por los usuarios, ya que 2000 millones de personas en todo el mundo la utilizan con regularidad. Unas cifras asombrosas que escapan de la imaginación de cualquiera y que da una muestra de cómo WhatsApp se ha implementado en nuestras vidas.