Así es Apple Invitaciones, la nueva aplicación que ya está disponible para Iphone

Apple ha presentado una nueva aplicación para todos sus dispositivos Iphone. Se trata de Apple Invitaciones, una app que permite crear múltiples diseños para gestionar eventos mediante invitaciones, como el propio nombre del software. Esta herramienta integra diversas funciones vitales de Apple, facilitando la planificación y personalización de reuniones. Una nueva app que ya se había filtrado tras el lanzamiento de iOS 18.3.

Entre las características principales de esta app, se incluyen el diseño de invitaciones personalizadas, la gestión de listas de invitados y la posibilidad de compartir momentos mediante álbumes compartidos y listas de reproducción de Apple Music. La aplicación ya está disponible para su descarga en la App Store.

El principal objetivo de Apple Invitaciones es buscar simplificar el proceso de organizar distintos eventos que tengamos, ya sea desde pequeñas reuniones hasta celebraciones más grandes, proporcionando a los usuarios una plataforma centralizada para gestionar todos los aspectos de la planificación y la comunicación con los invitados.

Apple has launched a new app called Apple Invites 🚨

This new app allows users to create custom invitations for special events such as birthdays, vacations, graduations, and more pic.twitter.com/l4fHQgDPcX

— Apple Hub (@theapplehub) February 4, 2025